小三通25年 連江縣長：交流是趨勢 民生需求擋不住

小三通走過廿五年，金門縣長陳福海表示，期盼未來能爭取開放其他省分的團體旅客來金門旅遊，讓旅遊市場更多元，帶動在地各行各業受惠。連江縣長王忠銘說，交流是趨勢也是潮流，相關民生需求「擋不住，也不能不解決」。

王忠銘親自率團赴陸參加大陸辦的廿五周年座談會，他指出，小三通早已在潛移默化中，深刻改變馬祖民眾的生活型態，出席座談主要訴求包括連續假期增班黃岐航線、改善黃岐客運站空間與設施不足問題，並希望放寬琅岐航線管制措施，優化泊位配置，同時擴大對福建民眾赴馬祖旅遊的獎勵與促銷方案。

王忠銘說，小三通二○○一年啟航至今，馬尾、琅岐與黃岐等航線累計載客已突破一○四萬人次，廿五年來往返人數超過百萬。只是近年受政治氛圍影響，交流腳步趨於保守，在中央授權前，地方政府只能在法律框架內，推動宗教、體育、文化與旅遊等實質交流。

他也直言，馬祖與對岸連江、常樂的歷史、血緣、語言與生活文化本就緊密相連，加上地緣條件特殊，從連江白沙港到黃岐港僅需二十五分鐘，遠比往返台灣本島便利。此外，大陸消費比較便宜，大家年假都往大陸跑。

他舉例，大陸一個饅頭人民幣一元，折合新台幣四點五元，在馬祖一個饅頭要十五元，物價差了快三倍；交流是趨勢也是潮流，相關民生需求「擋不住，也不能不解決」，仍須仰賴官方層級的溝通與協助。

二○二○年小三通因疫情被迫全面停航，直到二○二二年底陳福海上任不到一個月，才成功促成復航，不過陳福海今天另有要公，指派副縣長李文良出席大陸座談會。

談及當年復航的艱鉅過程，陳福海謙稱是團隊努力及兩岸相關單位相互信任下，才能完成任務。目前金門陸客多來自大陸福建省，且以節日假日自由行為主，未來若能開放其他省分團體客，將有助於回到疫情前更均衡、多元的旅遊結構。

陳福海也說，今年隨著金門新旅運大樓啟用，首要之務就是全面強化服務量能，提升通關效率與旅運品質，讓這座斥資逾二十億元打造的新國門，成為金門觀光的新名片。