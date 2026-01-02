聽新聞
觀察站／小三通啟示 「戰爭與和平」僅一線之隔

聯合報／ 本報記者蔡家蓁
小三通於今日邁入25周年，短短30分鐘航程，大幅改變金門、馬祖人生活型態。記者蔡家蓁／攝影
小三通於今日邁入25周年，短短30分鐘航程，大幅改變金門、馬祖人生活型態。記者蔡家蓁／攝影

賴清德總統上任後兩岸關係雪上加霜，近日中共軍演更是讓人膽戰心驚，但在被視為台海前線的金馬，卻未感受緊繃情緒，核心關鍵是小三通廿五年來穩定運作，顯示民間交流的韌性，它提醒兩岸，和平未必始於高層談判，而可能先從人民正常往來開始。

廿五年來，小三通往返人次成長近百倍，對金馬人而言，距離近、成本低，不僅改變消費模式，也重塑離島的生活半徑。

「我們平常根本不談政治，就是交朋友、過生活。」不少金門民眾認為，小三通能走得長遠，正是因為它始終停留在民間層次，讓交流回歸人與人互動，而非政治制度與口號對撞。

長年頻繁往來所累積的情感基礎，通婚、結拜、過命兄弟，在金門很常見，每逢地方重要活動或各鄉鎮廟慶作醮，總能看見大陸友人專程搭船來到金門，只為赴一場老朋友的宴席。去年曾發生金門人宴請過於熱情，大陸訪客在連日應酬飲酒後猝逝的憾事，也反映民間往來的密切程度。

每逢周末或連假，水頭碼頭一早便擠滿準備出遊的金門民眾，旅客服務中心人聲鼎沸，售票窗口前大排長龍，「搭船去廈門」已成為不少金門人再自然不過的假日安排，大陸旅客五一、十一長假，也常選擇到金門走走，美妝、奶粉、在地小吃，成為他們必去的旅遊清單。

廈門的現代化與繁華，對照金門保存較完整的原生態生活，各有吸引力，也形成互補。

前總統蔡英文在陸委會主委任內推動小三通，蔡訪視金門時也曾強調，沒有金門小三通，就沒有兩岸人民今天緊密的經貿和文化交流，「戰爭與和平都在金門，金門就是時代的縮影」。蔡英文的一席言還掛在總統府官網，重重打臉主動挑起兩岸對立民進黨政府，一上任就將對岸視為敵對勢力的賴清德，又作何感想？

小三通歷經民間驗證，成了兩岸交流典範，也顯示「戰爭與和平」的確就在一線之隔，當兩岸關係站在十字路口，民進黨政府該深思這條航線帶來的兩岸啟示錄。

