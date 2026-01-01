快訊

李在明訪中 韓媒：核潛艇等議題仍棘手不容過度樂觀

中央社／ 台北1日電
南韓總統李在明（前左）將於1月4日至7日對中國進行國是訪問。這是李在明就任總統後的首次。圖為中國國家主席習近平（前右）和李在明去年十一月在慶州出席APEC峰會期間互動。（路透）
南韓總統李在明（前左）將於1月4日至7日對中國進行國是訪問。這是李在明就任總統後的首次。圖為中國國家主席習近平（前右）和李在明去年十一月在慶州出席APEC峰會期間互動。（路透）

中韓日前同時宣布，南韓總統李在明1月4日至7日將對中國進行國是訪問。韓聯社報導，雖然中韓兩國元首短時間內就互訪，意味著兩國關係正快速回暖，但中國在黃海設置構造物、南韓擬引進核潛艇等仍是雙方的棘手議題，因此不容過度樂觀。

中國外交部及南韓總統府2025年12月30日同時宣布，李在明將於今年1月4日至7日對中國進行國是訪問。韓方並提到，李在明屆時將與中國國家主席習近平舉行會談。這將是南韓總統時隔6年後首度訪中。

2025年10月底，習近平曾藉出席亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會之機訪問南韓，是他時隔11年後再度訪韓，並與李在明會晤。報導指出，韓中元首在李在明就職僅7個月內及兩人會面僅2個多月就實現互訪，意味著韓中關係正快速回暖，而李在明此行能否藉此推動韓方提出的「朝鮮半島和平共處進程」，受到韓方關注。

報導分析，如果李在明此行爭取到中國對朝鮮半島和平構想的支持，不僅有助於推動北韓重返對話，也將為李在明今年全面推動「朝鮮半島和平共處進程」的目標，注入更大動力。

這則報導提到，根據預測，李在明此次訪中將進一步鞏固韓中雙邊溝通管道，並以經濟領域為中心致力於恢復雙邊合作關係。

同時，南韓娛樂業還期待李在明這次訪中能為南韓娛樂業在中國恢復舉辦K-POP演唱會掃除障礙。而中方是否會藉此機會鬆綁「限韓令」，也引發關注。

但報導強調，中韓關係在所處的國際環境下，仍不容過度樂觀。目前美中摩擦、日中矛盾、美日韓一方與中俄北韓一方對立等因素仍在。況且，中方在黃海的南韓專屬經濟區（EEZ）內設置構造物、中國漁船在南韓EEZ海域非法捕撈，以及南韓擬引進核動力潛艇等事項，可能成為今後中韓雙方面臨的棘手議題。

