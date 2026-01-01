快訊

自撞電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

現場災情嚴重…瑞士滑雪勝地酒吧新年奪命惡火 傳釀40死百人傷

香港立法會議員今宣誓就職 李家超監誓並提三點期盼、強調「愛國者治港」

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港新一屆立法會議員昨天宣誓就職。圖為議員在宣誓開始前合影。（中通社）
香港新一屆立法會議員昨天宣誓就職。圖為議員在宣誓開始前合影。（中通社）

香港新一屆立法會九十名候任議員，一月一日宣誓就職。監誓的香港特李家超確定全體候任議員宣誓有後，說希望議員成為香港政府治港及改革夥伴。

行政長官李家超上午到立法會，為新一屆立法會議員監誓，並確定全體90名候任議員宣誓有效。多名司局長亦有出席。

香港立法會九十名候任議員，宣誓前按照議會資歷排序，由民建聯議員李慧琼先宣誓，隨後的是民建聯陳克勤及經民聯梁美芬等。

今次宣誓中，多名議員被指誓詞有不清楚之處，或動作有誤要重新宣誓。選委界何君堯、自由黨李鎮強、新民黨陳家珮工聯會吳秋北等數名議員宣誓時，被立法會秘書長衛碧瑤指誓詞有不清楚的地方，要求他們重新宣誓。其中陳家珮說宣誓時沒有看稿，將誓詞中的「廉潔奉公」讀錯為「廉正奉公」。

香港政府早前向議員發出的宣誓須知列明，議員應帶同誓言或誓詞到台前，舉起右手宣誓。李鎮強在宣誓時，突然在中途舉起右手，其後被要求重新宣誓。

政府早前指，宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言；若作出虛假宣誓，或在宣誓後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。

宣誓儀式由香港特首李家超監誓。完成監誓後對李家超全體議員致辭，稱對全體議員工作寄予厚望，期望議員成為政府治港及改革夥伴，包括主動對接十五五規劃，更好統籌發展和安全，加快發展北部都會區，並共同推動宏福苑火災後的支援和重建工作，打破利益藩籬，不允許悲劇再發生。

李家超又提出對議員有三點期盼，包括貫徹行政主導和「愛國者治港」原則相適應的方針。他指，「愛國者治港」不是口號，議會運作要理性、專業和建設性，實現高效及高質量議政，是對行政立法既互相制衡，又互相配合的重要考驗。

李家超又指某些人表面看似提出問題，實質動機可能是「唱衰」、「搞分化」或軟對抗，議員必須透過現象判斷事情本質，是否真正關心事情或借題挑撥矛盾、搞破壞。

在議員宣誓就職後，新一屆立法會主席提名期二日下午五時截止。根據香港立法會《議事規則》，提名表格須由一名提名人議員，以及另外最少三名附議人議員簽署。立法會秘書處將於下周四舉行特別論壇，讓候選人陳述競選綱領，及回應議員提問，之後隨即由全體議員選出主席。

香港特首李家超在監誓時身旁放有拐杖，有消息說他患上坐骨神經痛。　

立法會 香港特首 李家超

延伸閱讀

港立法會議員宣誓就任 李家超籲推動火災後支援工作

港深創科園開園 60家企業陸續進駐

李家超赴北京述職 習促港對接十五五 火災問責抓緊落實

英、加促釋放黎 日本憂港言論自由 李家超譴責外力盲撐

相關新聞

陸國台辦批賴總統元旦談話 陸委會：不能改變中華民國已115年事實

2026年新年第一天，大陸國台辦跟大陸委員會就發生隔空爭論。賴清德總統1日發表元旦談話，提及「中國擴張的野心持續升高」等...

台灣詐騙犯多遣送大陸…柬埔寨外交部最新涉台表態 重申「堅持一中」

共軍去年12月29日宣布對台展開實彈軍事演習後，柬埔寨外交部最新涉台聲明強調維護地區和平穩定，呼籲透過適當管道推動局勢降...

習元旦談話：每個「小家」熱氣騰騰 中國「大家」蒸蒸日上

今天是2026年元旦，中國國家主席習近平12月31日發表2026年新年賀詞、政協茶話會總結一年成果表示，2025年中國經...

跨年夜憶宏福苑殉職消防 未婚妻曬照：今天原是大日子…

大埔宏福苑五級大火釀成161人喪生，事隔一個多月，英勇殉職消防隊目何偉豪的未婚妻Kiki，於12月31日在網上發文追思愛...

賴總統發表「韌性之島 希望之光」元旦談話 陸國台辦回應了

賴清德總統1日「韌性之島 希望之光」為題發表元旦新年談話，對於賴清德提及中共軍演，強調台灣國防安全必要性，和「只要中國正...

陸今年將探測月球南極 有望成為首個在月球上發現水的國家

大陸央視1日報導，2026年的相關太空計畫「日程排滿」，今年神舟23號、神舟24號的航天員（太空人）乘組將坐神舟飛船出發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。