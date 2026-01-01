小三通明開航25周年…陸委會喊話：唯有和平 交流才有意義

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
小三通即將迎來開航25周年，陸委會喊話唯有和平，交流才有意義。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（圖／聯合報系資料照片）
小三通開航將於明日迎來25周年，陸方將舉辦紀念活動，我方連江縣長王忠銘等人也將前往參加，而陸委會表示，25年前開啟的小三通象徵兩岸和平共處的共同願望。唯有和平，交流才有意義。

陸委會1日透過書面回應本報詢問指出，金馬「小三通」自2001年正式啟動25年來，對於推動金門馬祖等離島觀光與經濟產業發展，以及兩岸便捷交流往來具有重要貢獻。

陸委會表示，25年前開啟的小三通象徵兩岸和平共處的共同願望。唯有和平，交流才有意義。希望能繼續保持下去。

小三通航線於2001年1月2日正式開航，目前有金門廈門（五通）；金門泉州（石井）；馬祖（南竿福澳）—福州（琅岐）；馬祖（北竿白沙）—福州（黃岐）等四條航線。

大陸官媒中新社援引廈門邊檢總站2025年12月31日統計指出，2025年經兩岸小三通客運航線入出境的台胞旅客超過143萬人次，創下小三通開通25年來歷史新高。

小三通曾在新冠疫情後中斷，直到2023年1月陸委會才以「金馬地區民眾春節交通專案」予以復航，後續並將之常態化。目前小三通也是福建陸客恢復到金門馬祖旅遊的主要途徑，據移民署統計，2025年前11月經由小三通入境的大陸地區人民達18萬7785人次。

