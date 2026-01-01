快訊

台灣詐騙犯多遣送大陸…柬埔寨外交部最新涉台表態 重申「堅持一中」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
去年12月28日，大陸外交部長王毅在雲南玉溪會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。 （中新社）
共軍去年12月29日宣布對台展開實彈軍事演習後，柬埔寨外交部最新涉台聲明強調維護地區和平穩定，呼籲透過適當管道推動局勢降溫，但也重申該國堅定奉行「一個中國政策」。值得注意的是，柬埔寨電信詐騙猖獗，而柬國近年多以「一中」為由將台灣籍嫌犯遣送大陸審判。

綜合柬中時報報導、柬埔寨外交部聲明，柬埔寨外交部發言人12月31日就媒體詢問柬方對當前台灣局勢最新發展的立場，作出回應。該發言人重申，柬埔寨始終主張維護地區和平、穩定與和諧，堅持在相互尊重的基礎上，通過和平方式處理分歧與爭端，並期望有關各方通過適當管道推動局勢降溫。

柬埔寨外交部發言人強調，柬埔寨堅定奉行「一個中國政策（One-China Policy），承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」。發言人並指，柬埔寨堅定支持中國「為實現國家統一所作出的努力」，並堅決反對任何形式的台獨分裂行徑。

大陸官媒央視、新華社等亦報導了上述聲明，不過陸媒報導稱，柬埔寨重申堅定恪守「一個中國原則」，與柬方的表述略有出入。報導也未提及柬方強調維護地區和平穩定。

柬埔寨 電信詐騙 台獨 台灣問題

