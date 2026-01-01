台灣詐騙犯多遣送大陸…柬埔寨外交部最新涉台表態 重申「堅持一中」

共軍去年12月29日宣布對台展開實彈軍事演習後，柬埔寨外交部最新涉台聲明強調維護地區和平穩定，呼籲透過適當管道推動局勢降溫，但也重申該國堅定奉行「一個中國政策」。值得注意的是，柬埔寨電信詐騙猖獗，而柬國近年多以「一中」為由將台灣籍嫌犯遣送大陸審判。

綜合柬中時報報導、柬埔寨外交部聲明，柬埔寨外交部發言人12月31日就媒體詢問柬方對當前台灣局勢最新發展的立場，作出回應。該發言人重申，柬埔寨始終主張維護地區和平、穩定與和諧，堅持在相互尊重的基礎上，通過和平方式處理分歧與爭端，並期望有關各方通過適當管道推動局勢降溫。

柬埔寨外交部發言人強調，柬埔寨堅定奉行「一個中國政策（One-China Policy），承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」。發言人並指，柬埔寨堅定支持中國「為實現國家統一所作出的努力」，並堅決反對任何形式的台獨分裂行徑。

大陸官媒央視、新華社等亦報導了上述聲明，不過陸媒報導稱，柬埔寨重申堅定恪守「一個中國原則」，與柬方的表述略有出入。報導也未提及柬方強調維護地區和平穩定。