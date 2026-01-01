陸國台辦批賴總統元旦談話 陸委會：不能改變中華民國已115年事實

2026年新年第一天，大陸國台辦跟大陸委員會就發生隔空爭論。賴清德總統1日發表元旦談話，提及「中國擴張的野心持續升高」等內容，國台辦對此批評說這是在兜售台獨分裂謬論、煽動兩岸對立對抗，重彈民主對抗威權老調等，而陸委會則回應，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國已經存在115年的事實。

陸委會1日下午透過書面回應，針對大陸國台辦批賴總統的內容，予以駁斥。

陸委會指出，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在。但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。