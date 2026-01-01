賴總統發表「韌性之島 希望之光」元旦談話 陸國台辦回應了

賴清德總統1日「韌性之島 希望之光」為題發表元旦新年談話，對於賴清德提及中共軍演，強調台灣國防安全必要性，和「只要中國正視中華民國存在的事實」等，很樂意交流合作。對此，大陸國台辦發言人陳斌華回應，賴的講話再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。

陳斌華1日透過答記者問，對賴清德的元旦談話做出回應。

他說，賴清德的講話充斥著謊言與妄言，敵意與惡意，再度兜售「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈民主對抗威權老調，妄圖蠱惑台灣民眾，誤導國際輿論，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化，對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。

陳斌華認為，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大搞備戰謀獨，全民皆兵，把台灣推向兵凶戰危險境。

他還說，賴清德對外部勢力一味獻媚輸誠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內（指台灣）實行「威權統治」，大搞「綠色恐怖」，黨同伐異，製造「寒蟬效應」。「如此劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談民主、自由、公義、團結？」

陳斌華表示，無論賴清德及民進黨當局說什麼，做什麼，都改變不了「台灣是中國一部分的事實」和「台獨」必然敗亡的下場。中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。希望廣大台灣同胞看清「台獨」邪惡本質和嚴重危害，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。