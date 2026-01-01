快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

中日交惡 春節日本酒店中國遊客預訂量仍增6成

中央社／ 台北1日電
在中國政府呼籲本國公民謹慎前往日本的情況下，日本仍備受中國遊客青睞，日媒披露，今年春節日本酒店來自中國的住宿預訂量年增6成，房價也上漲。（路透）
在中國政府呼籲本國公民謹慎前往日本的情況下，日本仍備受中國遊客青睞，日媒披露，今年春節日本酒店來自中國的住宿預訂量年增6成，房價也上漲。（路透）

在中國政府呼籲本國公民謹慎前往日本的情況下，日本仍備受中國遊客青睞，日媒披露，今年春節日本酒店來自中國的住宿預訂量年增6成，房價也上漲。

日本經濟新聞中文版日前引述tripla報導，根據基於日本全國1727家酒店的統計數據，今年春節期間（2月15至23日）來自中國的酒店預訂量比2025年春節（1月28至2月4日）的住宿量增加了57%。

至於平均客房單價，10家酒店中有5家回答有所上漲。tripla對2026年春節期間酒店的平均客房單價進行統計後發現，日本全國平均水準為2萬2000日圓，比上年上漲21%。

中國政府因日本首相高市早苗去年11月的涉台發言，呼籲中國公民謹慎前往日本。

報導說，2012年中日關係因釣魚台問題而陷入緊張期間，團體遊客接連取消預訂，中國赴日人數一度較上一年同期減少4成以上。

有觀點認為這次的影響有限，原因是雖然來自中國的團體遊客呈現減少趨勢，但個人遊客增加。與旅行社的團體遊相比，個人遊被認為很難受到中國政府政策的影響。

報導引述日本大型房地產服務商世邦魏理仕指出，「在訪日中國遊客中，團體遊客的比例過去占5成左右，最近已下降至15.6%，對於外交關係變化的耐性增強」。

日本經濟 酒店 春節

延伸閱讀

提「台灣有事」引中日關係緊張 共同社：高市早苗上任後頻會外交官員

解放軍繞台軍演 外媒：現實性愈來愈強、行動愈發凌厲

中韓回暖…APEC才會習 李在明1月4日再率200企業家訪北京

中日僵局持續…中海警船今年釣島航行356天創新高

相關新聞

陸國台辦批賴總統元旦談話 陸委會：不能改變中華民國已115年事實

2026年新年第一天，大陸國台辦跟大陸委員會就發生隔空爭論。賴清德總統1日發表元旦談話，提及「中國擴張的野心持續升高」等...

賴總統發表「韌性之島 希望之光」元旦談話 陸國台辦回應了

賴清德總統1日「韌性之島 希望之光」為題發表元旦新年談話，對於賴清德提及中共軍演，強調台灣國防安全必要性，和「只要中國正...

跨年夜憶宏福苑殉職消防 未婚妻曬照：今天原是大日子…

大埔宏福苑五級大火釀成161人喪生，事隔一個多月，英勇殉職消防隊目何偉豪的未婚妻Kiki，於12月31日在網上發文追思愛...

習元旦談話：每個「小家」熱氣騰騰 中國「大家」蒸蒸日上

今天是2026年元旦，中國國家主席習近平12月31日發表2026年新年賀詞、政協茶話會總結一年成果表示，2025年中國經...

陸今年將探測月球南極 有望成為首個在月球上發現水的國家

大陸央視1日報導，2026年的相關太空計畫「日程排滿」，今年神舟23號、神舟24號的航天員（太空人）乘組將坐神舟飛船出發...

李在明訪陸前中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」

南韓總統李在明將於1月4日至7日對大陸進行國是訪問，大陸外交部長王毅12月31日應約與南韓外長趙顯通電話，王毅表示，中韓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。