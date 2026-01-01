中日交惡 春節日本酒店中國遊客預訂量仍增6成
在中國政府呼籲本國公民謹慎前往日本的情況下，日本仍備受中國遊客青睞，日媒披露，今年春節日本酒店來自中國的住宿預訂量年增6成，房價也上漲。
日本經濟新聞中文版日前引述tripla報導，根據基於日本全國1727家酒店的統計數據，今年春節期間（2月15至23日）來自中國的酒店預訂量比2025年春節（1月28至2月4日）的住宿量增加了57%。
至於平均客房單價，10家酒店中有5家回答有所上漲。tripla對2026年春節期間酒店的平均客房單價進行統計後發現，日本全國平均水準為2萬2000日圓，比上年上漲21%。
中國政府因日本首相高市早苗去年11月的涉台發言，呼籲中國公民謹慎前往日本。
報導說，2012年中日關係因釣魚台問題而陷入緊張期間，團體遊客接連取消預訂，中國赴日人數一度較上一年同期減少4成以上。
有觀點認為這次的影響有限，原因是雖然來自中國的團體遊客呈現減少趨勢，但個人遊客增加。與旅行社的團體遊相比，個人遊被認為很難受到中國政府政策的影響。
報導引述日本大型房地產服務商世邦魏理仕指出，「在訪日中國遊客中，團體遊客的比例過去占5成左右，最近已下降至15.6%，對於外交關係變化的耐性增強」。
