陸今年將探測月球南極 有望成為首個在月球上發現水的國家

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸今年擬發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察、水冰探測等科學研究任務，若成功證實月球上存在水，有望成為全球首個在月球上發現水的國家。（圖／取自央視新聞）
大陸央視1日報導，2026年的相關太空計畫「日程排滿」，今年神舟23號、神舟24號的航天員（太空人）乘組將坐神舟飛船出發，前往中國空間站（太空站）。今年大陸還將發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察、水冰探測等科學研究任務。若成功證實月球上存在水，中國大陸有望成為全球首個在月球上發現水的國家。

另外，今年大陸的載人航天工程，還將發射「天舟十號」貨運飛船，神舟23號飛行乘組中的1名航天員將開展1年以上的長期駐留試驗。最引人關注的，是大陸新一代載人飛船「夢舟」首飛，「夢舟」是在神舟飛船基礎上全面升級的新飛船，未來將用於近地空間站營運和載人月球探測任務。

至於在深空探測領域，今年大陸的「天問二號」探測器將飛抵小行星2016 HO3（振盪天星），進行探測、取樣並返回地球，預計將在2027年底著陸地球、完成回收，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。

由於大陸國家航天局成立了「商業航天司」，商業航太發射活動將更加活躍。報導列舉，包含力箭二號、天龍三號、雙曲線三號等新型火箭的進展備受關注。

