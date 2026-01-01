快訊

李在明訪陸前中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2025年9月17日，大陸外交部長王毅（右）在北京和南韓外長趙顯（左）舉行會談。（新華社）
2025年9月17日，大陸外交部長王毅（右）在北京和南韓外長趙顯（左）舉行會談。（新華社）

南韓總統李在明將於1月4日至7日對大陸進行國是訪問，大陸外交部王毅12月31日應約與南韓外長趙顯通電話，王毅表示，中韓關係重回正軌，中方重視並歡迎李在明到訪，他還提到，「面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，相信韓方會在台灣問題上恪守一個中國原則」。據中方引述，趙顯表示，韓方尊重一個中國立場不會改變。

王毅的上述談話，劍指去年11月日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」相關發言。南韓外交部也在1月1日發布韓中外長通話結果，聲明未提及台灣問題，但表示兩人談及東北亞局勢。

據大陸外交部發布，王毅在通話中表示，在兩國元首戰略引領下，「中韓關係走出低谷、重回正軌，穩步呈現向好發展勢頭」。中方重視並歡迎李在明總統訪陸，相信在雙方共同努力下，此訪將推動中韓戰略合作夥伴關係取得新進展。

王毅表示，今（2025）年是抗戰勝利80周年。面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括在台灣問題上恪守「一個中國原則」。

據大陸外交部引述，趙顯表示，李在明高度重視對陸合作，堅定致力於發展韓中戰略合作夥伴關係。韓方願同中方密切配合，確保李在明訪華順利、成功。

根據南韓外交部聲明，李在明此次訪問是兩國新年伊始的首次國是訪問。雙方特別一致同意鞏固全面恢復韓中戰略夥伴關係的勢頭，並精心籌備，力求取得兩國人民都能切身感受到的實際成果。

聲明提到，兩人也就朝鮮半島和東北亞局勢交換了意見，並同意繼續努力促進該地區的穩定與繁榮。

南韓總統府此前發布，李在明將於1月4日至6日到訪北京，期間將與大陸國家主席習近平舉行會談，並出席國宴、韓僑座談會等活動，6日至7日轉往上海訪問。這是「習李會」時隔2個月再度登場，顯示中韓關係正朝改善方向邁進。

外交部 李在明 王毅

相關新聞

南韓總統李在明將於1月4日至7日對大陸進行國是訪問，大陸外交部長王毅12月31日應約與南韓外長趙顯通電話，王毅表示，中韓...

習近平新年賀詞：統一勢不可擋

共軍圍台軍演昨晚六點正式宣告結束後，大陸國家主席習近平發表二○二六年新年賀詞，在涉台部分指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統...

馬英九今年再訪陸？「有機會就安排」

日前行政院通過「兩岸人民關係條例」修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬...

陸對進口牛肉 配額外加關稅55%

大陸商務部昨日對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量之...

廣角鏡／共軍戰備警巡民主礁

在共軍東部戰區對台軍演宣告結束之際，南部戰區昨日傍晚也披露位於民主礁（陸稱黃岩島）領海領空及周邊區域組織「戰備警巡」，大...

2026新年賀詞 習近平：統一的歷史大勢不可阻擋

2025年最後一天晚上，中共總書記習近平透過央視發表2026年新年賀詞，他提及這一年難忘的是大陸隆重紀念「中國人民抗日戰...

