快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

新年伊始 港媒呼籲政府包容不同聲音

中央社／ 香港1日電

在2026年首天，香港主要媒體都發表社論，對今年提出各種期待和建言，當中包括要求港府汲取大埔宏福苑奪命大火的教訓，整治系統和制度的缺失，以及呼籲港府包容不同聲音，以利管治。

明報在社評中表示，今年是中國「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）開局之年，其發展踏上新台階，香港需要主動對接，發揮自身所長、貢獻中國所需，同時也要致力社會經濟改革，新界「北都」（北部都會區）建設要有更多實質突破。

社評表示，宏福苑奪命大火所暴露的系統問題，以及制度的缺失，要切實根治，各界要有積極求變的決心，政府則要不斷自我革新，同時敢於打破利益藩籬的意志。

社評也呼籲港府多聽民間批評意見、包容社會不同聲音，這對政府提升管治水平相當重要。

社評又指，新一屆立法會議員今天宣誓就任，行政立法關係，既要互相配合，也要互相制衡，立法會有責任監察政府，議員要敢言敢問，政府要有接受批評的胸襟；良政善治需要廣開言路，聆聽社會不同聲音，即使有時忠言逆耳，當局也應該虛心接納。

星島日報的社論表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，國際格局充滿不確定性，各類風險交織疊加，香港作為高度開放的小型經濟體，自然難以獨善其身，加上本地經濟轉型進入深水區，陣痛難免，部分市民對前景感到憂慮。

但社論表示：「我們亦應客觀清醒地看到：香港擁有國家作為堅強後盾，特區政府亦正積極推動全方位改革。只要大家堅定信心、穩步前行，香港完全有條件走得更穩、更遠。」

信報發表社評表示，2025年出現驚心動魄的浩劫，宏福苑發生史無前例的世紀火災，釀成百多人死亡，包括一名英勇殉職的消防員；寄望2026年，港府汲取沉痛教訓，切實改革制度，尤其是堵塞監管維修工程的漏洞，防止悲劇重演。

社評表示，香港整體經濟正在回升，並以金融業一枝獨秀，但惠及各行各業的「滴漏效應」仍未奏效。因此，新一年港府更要努力不懈。

香港 港府

延伸閱讀

宏福苑維修商 2獲授權簽署人一離職一被捕 業界：工程須停止

港媒：中遠高層任中聯辦副主任 事涉巴拿馬港口

赴港僅一年 港媒：主管金融、中聯辦副主任祁斌傳調任全國政協

宏福苑大火滿月暖心事…公車司機化身「聖誕老人」尋童送禮

相關新聞

賴總統發表「韌性之島 希望之光」元旦談話 陸國台辦回應了

賴清德總統1日「韌性之島 希望之光」為題發表元旦新年談話，對於賴清德提及中共軍演，強調台灣國防安全必要性，和「只要中國正...

陸今年將探測月球南極 有望成為首個在月球上發現水的國家

大陸央視1日報導，2026年的相關太空計畫「日程排滿」，今年神舟23號、神舟24號的航天員（太空人）乘組將坐神舟飛船出發...

李在明訪陸前中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」

南韓總統李在明將於1月4日至7日對大陸進行國是訪問，大陸外交部長王毅12月31日應約與南韓外長趙顯通電話，王毅表示，中韓...

跨年夜憶宏福苑殉職消防 未婚妻曬照：今天原是大日子…

大埔宏福苑五級大火釀成161人喪生，事隔一個多月，英勇殉職消防隊目何偉豪的未婚妻Kiki，於12月31日在網上發文追思愛...

馬英九今年再訪陸？「有機會就安排」

日前行政院通過「兩岸人民關係條例」修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬...

習近平新年賀詞：統一勢不可擋

共軍圍台軍演昨晚六點正式宣告結束後，大陸國家主席習近平發表二○二六年新年賀詞，在涉台部分指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。