馬英九今年再訪陸？「有機會就安排」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

日前行政院通過「兩岸人民關係條例」修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬英九馬英九基金會執行長王光慈在十二月卅日表示，「有機會當然還會再來」，且過去馬英九四次訪陸，參加祭祖、學校訪問等，也都未涉及受規範的項目。

蕭旭岑接任國民黨副主席後，馬英九基金會執行長一職由馬辦主任王光慈升任。在兩岸關係緊張之際，陸方當日在北京八達嶺長城舉辦「台灣青年京津冀冰雪季活動」，王光慈以新身分首次赴陸出席兩岸交流活動並受訪。

對於行政院拍板通過「兩岸人民關係條例」修法草案、綠營欲限縮公務員等赴陸背景下，馬英九二○二六年是否還會訪問大陸？王光慈回應說，「有機會當然還會再來」，現在修正草案只是行政院版本，馬英九過去四次訪陸參加任何活動，包括祭祖、學校訪問等效果都非常好，也沒有涉及受規範的項目，「所以只要有機會，我們還是會繼續安排」。

王光慈還透露，一月將組織新年首個台灣青年團再訪北京，同樣參加冰雪季活動。

兩岸和平發展基金會執行長、國民黨青年事務委員會召集人連勝武受訪表示，從二○二三年開始陸續從事兩岸青年交流工作，基本上盡量提供客觀公正的表述，不會過度美化，讓台青看到大陸實際的發展情況。連勝武認為，以這幾年從事兩岸青年交流的經驗來看，兩岸年輕人完全沒有任何隔閡。

馬英九 馬英九基金會 中國

