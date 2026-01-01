快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

聽新聞
0:00 / 0:00

陸對進口牛肉 配額外加關稅55%

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸商務部昨日對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵百分之五十五關稅，主要影響國家為巴西阿根廷烏拉圭、紐澳與美國

大陸商務部經過一年對進口牛肉進行保障措施立案調查後，據公告，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，大陸產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。大陸商務部根據調查結果，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。保障措施實施期限為三年，自今日起實施。

大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵百分之五十五關稅。配額數量列舉的國家依照數量分別是巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國，以及其他國家和地區，加總為兩百餘萬噸。其中在第一年，巴西的配額數量為一一○點六萬噸、紐西蘭廿點六萬噸、美國為十六點四萬噸。

公告特別指出，保障措施實施期間，「中澳自由貿易協定」中規定的牛肉特殊保障措施暫停實施；而對於原產於發展中國家或地區的產品，若進口比率不超過百分之三，且這些國家與地區進口份額總計不超過百分之九，則不適用保障措施，這些國家主要集中在亞非拉美地區。

據中新社，中國畜牧業協會副秘書長劉強德介紹，二○二四年大陸牛肉進口較二○一九年增幅達到百分之七十三點二，且進口價格顯著低於大陸市場價格，對大陸肉牛產業造成嚴重衝擊。影響已從養殖環節蔓延至上游飼草料供應及下游屠宰加工全產業鏈。劉強德認為，盡快實施保障措施能合理調控進口規模和節奏，有利於穩定產業預期，為大陸相關產業贏得調整機會。

大陸商務部 巴西 阿根廷 烏拉圭 美國

延伸閱讀

2025年迎尾聲解讀「市場5大事」 推敲對明年影響

繼出口冠軍 中國汽車銷量首度超越日本 成為全球第一

趨勢觀察／2026台灣經濟風險

陸汽車銷量躍全球第一 首度超越日本 低價促銷是主因

相關新聞

習近平新年賀詞：統一勢不可擋

共軍圍台軍演昨晚六點正式宣告結束後，大陸國家主席習近平發表二○二六年新年賀詞，在涉台部分指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統...

馬英九今年再訪陸？「有機會就安排」

日前行政院通過「兩岸人民關係條例」修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬...

陸對進口牛肉 配額外加關稅55%

大陸商務部昨日對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量之...

廣角鏡／共軍戰備警巡民主礁

在共軍東部戰區對台軍演宣告結束之際，南部戰區昨日傍晚也披露位於民主礁（陸稱黃岩島）領海領空及周邊區域組織「戰備警巡」，大...

2026新年賀詞 習近平：統一的歷史大勢不可阻擋

2025年最後一天晚上，中共總書記習近平透過央視發表2026年新年賀詞，他提及這一年難忘的是大陸隆重紀念「中國人民抗日戰...

中方稱加強黃岩島管控 海警、南部戰區同步執法巡查與警巡

中國海警局、南部戰區今接連公告，於中國黃岩島（民主礁）領海領空及周邊區域展開執法巡查和組織戰備警巡。中國海警局、南部戰區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。