國台辦批評立委赴陸納管 陸委會：不利中共滲透

中央社／ 台北31日電

行政院會通過兩岸條例修正草案，擬納管立委、退離職未滿3年縣市長等赴陸狀況。中國大陸國台辦批評這是「阻限兩岸交流」；陸委會回應，不利中共對台統戰滲透所以高調反對。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過書面表示，修法強化公職人員赴陸規範的主因在於，中共近年不斷違法留置、盤問赴陸台灣公職人員，要求洩漏公務資訊與秘密，甚至逼迫返台後要配合竊密、發展組織，「台灣加強對公務人員的保護，不利中共對台統戰滲透，他們當然會高調反對」。

陸委會指出，陸委會4月委託政治大學選舉研究中心執行的民調結果顯示，73.7%民眾認為中共對台滲透愈加嚴重，70.9%民眾贊成立委赴陸前必須向政府申請許可後才能前往，這次修正兩岸條例內容符合社會期待。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。中國大陸國台辦發言人張晗對於兩岸條例修正草案內容批評，「民進黨當局出於謀獨本性，處心積慮阻限兩岸交流、破壞兩岸關係，在島內大搞台獨專制、綠色恐怖」。

行政院會26日通過兩岸條例修正草案。

修正重點包括公務員赴陸全面採許可制、完善特定人員赴陸規範制度、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露、擴大規範曾任指標性職務人員禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴活動；兩岸條例修正草案將函請立法院審議。

