中國大陸將推出妨礙「全國統一大市場」事項清單

中央社／ 台北31日電

建立「全國統一大市場」是中共總書記習近平的重要政策，中國國家發改委發言人李超今天坦承，「全國統一大市場」建設仍存在一些堵點、卡點及深層次的體制機制障礙。發改委將推出「妨礙建設全國統一大市場事項清單」，進一步規範地方政府的經濟促進行為。

中新社報導，李超針對「全國統一大市場」仍存在的堵點、卡點表示，在市場准入方面，地方保護、市場分割、區域壁壘的問題「屢禁未絕」；在要素配置方面，市場配置資源的決定性作用還沒有充分發揮，各類要素協同配置效能還有待提高。

李超說，在地方政府行為尺度方面，部分地方仍然存在招商引資行為不規範問題；在監管執法方面，各地有關處罰事項的規定、標準仍然存在差異，「同案不同罰」的現象依然存在。

她說，未來發改委將堅持「立破並舉」，縱深推進「全國統一大市場」建設。一方面，把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來，因此將推出「妨礙建設全國統一大市場事項清單」，進一步規範地方政府經濟促進行為；並研究制定促進招商引資健康發展的政策措施，引導地方政府因地制宜探索高水準招商引資新模式。

李超提到，發改委還將研究制定「全國統一大市場建設條例」，完善行政處罰等領域行政裁量權基準制度，加強法治保障；並推動健全有利於市場統一的財稅體制、統計核算制度和考核評價體系。

她表示，另一方面，發改委將把不利於全國統一大市場建設的各種障礙掣肘破除掉。未來要持續推進違規返還財稅獎補、招標投標等領域問題整治；並廣泛徵集各類妨礙全國統一大市場建設問題線索，適時公開通報有關典型案例。

