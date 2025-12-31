中方稱加強黃岩島管控 海警、南部戰區同步執法巡查與警巡

中國海警局、南部戰區今接連公告，於中國黃岩島（民主礁）領海領空及周邊區域展開執法巡查和組織戰備警巡。中國海警局、南部戰區皆表示，自12月以來持續加強相關行動。

據中國海警局，12月31日，中國海警位中國黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。

中國海警局稱，12月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規處置非法侵權船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

南部戰區也在同日公告，中國人民解放軍南部戰區位中國黃岩島領海領空及周邊區域組織戰備警巡。

南部戰區稱，12月以來，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，持續加強黃岩島領海領空及周邊區域戰備警巡，進一步強化管控力度，有效應對各類侵權挑釁，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

中國海警局與解放軍南部戰區曾於本月12日在南海仙賓礁和黃岩島驅離菲方多批船隻與多架小型飛機。中國海警局發言人劉德軍當時稱，菲律賓多批船隻當日打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻警告，執意赴南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。

大陸官方還在29日發布「黃岩島珊瑚礁生態調查報告」，內容以不點名方式暗批菲律賓，指「有關國家」近年來非法捕撈和頻繁侵闖活動，對黃岩島生態系統健康造成很大威脅。