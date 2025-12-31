快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

聽新聞
0:00 / 0:00

政院修正草案劍指馬英九 明年是否再訪陸？馬英九基金會執行長給答案

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
前總統馬英九。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
前總統馬英九。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

日前行政院通過兩岸條例修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬英九。馬英九基金會執行長王光慈30日表示，「有機會當然還會再來」，且過去馬英九4次訪陸，參加祭祖、學校訪問等，也都未涉及受規範的項目。

蕭旭岑接任國民黨副主席後，馬英九基金會執行長一職由馬辦主任王光慈升任。在兩岸關係緊張之際，陸方30日在北京八達嶺長城舉辦「2025台灣青年京津冀冰雪季活動」，王光慈以新身分首次赴陸出席兩岸交流活動並接受訪問。

對於行政院推動修法、綠營欲限縮公務員等赴陸背景下，馬英九2026年是否還會訪問大陸？王光慈回應說，「有機會當然還會再來」，現在修正草案只是行政院版本，馬英九過去4次訪陸參加任何活動，包括祭祖、學校訪問等效果都非常好，也沒有涉及受規範的項目，「所以只要有機會，我們還是會繼續安排。」

王光慈表示，在兩岸關係相對嚴峻的時候，還可以在八達嶺與共同推動兩岸青年交流的好友相會非常不容易，基金會將在過去2年的努力基礎上，進一步推動更多兩岸交流，更讓多首來族、台灣年輕人到大陸交流，體會兩岸年輕人之間的情感連接，了解大陸。

王光慈說，2026年1月，將組織新年首個台灣青年團再訪北京，同樣參加冰雪季活動。

兩岸和平發展基金會執行長、國民黨青年事務委員會召集人連勝武日前剛當選國民黨中央委員，進入黨務，本次帶領兩岸和平發展基金會團組的台青赴陸交流。他受訪表示，從2023年開始陸續從事兩岸青年交流工作，已培養了默契，基本上盡量提供客觀公正的表述，不會過度美化，讓台青看到大陸實際的發展情況。

連勝武認為，從這幾年從事兩岸青年交流的經驗來看，兩岸年輕人是完全沒有任何隔閡的，吃的、住的、想的都一樣，「本來就是一家人」。

對於前總統馬英九2026年是否再訪問大陸，馬英九基金會執行長王光慈昨表示，「有機會當然還會再來」。記者陳政錄／攝影
對於前總統馬英九2026年是否再訪問大陸，馬英九基金會執行長王光慈昨表示，「有機會當然還會再來」。記者陳政錄／攝影
2025台灣青年京津冀冰雪季活動昨晚在北京八達嶺長城開幕。記者陳政錄／攝影
2025台灣青年京津冀冰雪季活動昨晚在北京八達嶺長城開幕。記者陳政錄／攝影
日前剛當選國民黨中央委員的連勝武，昨以兩岸和平發展基金會執行長身分，率台灣青年在北京參與2025台灣青年京津冀冰雪季活動，並接受媒體訪問。記者陳政錄／攝影
日前剛當選國民黨中央委員的連勝武，昨以兩岸和平發展基金會執行長身分，率台灣青年在北京參與2025台灣青年京津冀冰雪季活動，並接受媒體訪問。記者陳政錄／攝影

青年 行政院 馬英九

延伸閱讀

馬英九「三中案」二審仍無罪 高院理由出爐

三中案仍無罪 馬英九：盼我是最後一位受司法追殺的政治人物

馬英九依速審法「幾乎可確定無罪」 高檢署研議提上訴

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

相關新聞

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

大陸全國政協31日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。大陸國家主席習近平致詞時表示，今年辦了不少大事要事，他提到包括紀念中...

館長大陸直播賣貨遭指「陸方下令挹注資金」 國台辦回應了

網紅館長陳之漢今年幾次赴陸後，近期在廈門成立電商公司上線，直播帶貨首秀20分鐘賣出1.7萬單「旺旺大禮包」，不過有媒體報...

政院修正草案劍指馬英九 明年是否再訪陸？馬英九基金會執行長給答案

日前行政院通過兩岸條例修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬英九。馬英九...

東部戰區發布演習影片 轟6K飛行員高喊「導彈準備完畢」

12月30日是中國軍演第二日，據東部戰區發布現場影片顯示，海空兵力位台灣南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打...

宏都拉斯總統當選人曾喊與台灣復交 國台辦喊話要他應「這麼做」

宏都拉斯總統大選官方結果日前出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他曾表態要與台灣復交。對此，大陸...

行政院推修法規管公務員赴陸 國台辦批台獨專制、綠色恐怖

行政院日前通過「兩岸人民關係條例」修法草案，擬新增將公務員、立委、卸任未滿3年縣市長納入赴陸需要許可類別，擴大曾任指標性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。