快訊

巴菲特今卸波克執行長職務 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

中俄互致新年賀電 習近平：願與普亭保持密切交往

中央社／ 台北31日電

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭31日互致新年賀電。習近平表示，2026年是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年，他願與普亭繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

據人民日報報導，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）31日互致新年賀電。

習近平指出，今年他與普亭在北京和莫斯科兩度會晤，就雙方共同關心的重大問題深入交換意見。中俄兩國互免簽證政策落地實施，能源通道建設穩步推進，新興領域合作方興未艾。兩國在聯合國等多邊框架內相互支持。

習近平指出，2026年是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25週年。兩國將於2026至2027年舉辦「中俄教育年」。他願與普亭繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

據中方訊息，普亭表示，在即將過去的一年，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係保持良好發展態勢並取得豐碩成果。他與習近平兩度會晤，達成一系列重要共識。俄中積極拓展經貿合作，重大合作項目穩步推進。兩國實現互免簽證，極大促進了雙方人員往來。明年兩國將共同開啟「俄中教育年」。他願與習近平繼續就雙邊關係和重大國際問題保持密切聯繫。

同日，中國國務院總理李強與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）互致新年賀電。李強表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係進一步走深走實。中方願與俄方一道，全力落實好兩國元首達成的重要共識，推動雙方務實合作收獲更多成果。

米舒斯京表示，兩國政府為實施富有前景的合作項目創造了良好條件，相信新的一年必將為全面落實兩國元首戰略部署帶來新機遇。

中俄 習近平 普亭

延伸閱讀

澤倫斯基談美軍駐烏 稱願以任何形式與普丁會面

共軍圍台軍演 美總統喊不擔心局勢 川普：不相信習近平會犯台

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

彭博：習近平乘「川普東風」在外交貿易上凱旋 2026年有2目標

相關新聞

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

大陸全國政協31日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。大陸國家主席習近平致詞時表示，今年辦了不少大事要事，他提到包括紀念中...

館長大陸直播賣貨遭指「陸方下令挹注資金」 國台辦回應了

網紅館長陳之漢今年幾次赴陸後，近期在廈門成立電商公司上線，直播帶貨首秀20分鐘賣出1.7萬單「旺旺大禮包」，不過有媒體報...

政院修正草案劍指馬英九 明年是否再訪陸？馬英九基金會執行長給答案

日前行政院通過兩岸條例修正草案，擬限制曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等，被視為劍指前總統馬英九。馬英九...

東部戰區發布演習影片 轟6K飛行員高喊「導彈準備完畢」

12月30日是中國軍演第二日，據東部戰區發布現場影片顯示，海空兵力位台灣南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打...

宏都拉斯總統當選人曾喊與台灣復交 國台辦喊話要他應「這麼做」

宏都拉斯總統大選官方結果日前出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他曾表態要與台灣復交。對此，大陸...

行政院推修法規管公務員赴陸 國台辦批台獨專制、綠色恐怖

行政院日前通過「兩岸人民關係條例」修法草案，擬新增將公務員、立委、卸任未滿3年縣市長納入赴陸需要許可類別，擴大曾任指標性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。