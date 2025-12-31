宏都拉斯總統當選人曾喊與台灣復交 國台辦喊話要他應「這麼做」
宏都拉斯總統大選官方結果日前出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他曾表態要與台灣復交。對此，大陸國台辦發言人張晗31日喊話，宏都拉斯新領導人應從本國人民利益出發，選擇站在歷史正確的一邊，而不是相反。
張晗今天主持國台辦例行記者會，她還說，中國和宏都拉斯建交以來合作成果豐碩，符合兩國和兩國人民根本利益，「一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。」
記者會上，張晗也就台美、台日交往議題回應，她說中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止武裝台灣的危險行徑，慎之又慎處理台灣問題。民進黨當局「倚美謀獨」、「以武謀獨」注定失敗，必遭痛擊。
張晗還抨擊，賴清德當局為換取外部勢力對其謀「獨」的支持，重彈「民主對抗威權」老調，罔顧日本右翼勢力在窮兵黷武道路上越走越遠的危險，無原則媚日；無視台灣高科技產業被西方國家強行掏空的困境，無底線賣台。賴清德當局「倚外謀獨」必遭徹底粉碎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言