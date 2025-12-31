宏都拉斯總統當選人曾喊與台灣復交 國台辦喊話要他應「這麼做」

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗31日天表示，宏都拉斯新領導人應從本國人民利益出發，選擇站在歷史正確的一邊，而不是相反。記者陳政錄／攝影
宏都拉斯總統大選官方結果日前出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他曾表態要與台灣復交。對此，大陸國台辦發言人張晗31日喊話，宏都拉斯新領導人應從本國人民利益出發，選擇站在歷史正確的一邊，而不是相反。

張晗今天主持國台辦例行記者會，她還說，中國和宏都拉斯建交以來合作成果豐碩，符合兩國和兩國人民根本利益，「一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。」

記者會上，張晗也就台美、台日交往議題回應，她說中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止武裝台灣的危險行徑，慎之又慎處理台灣問題。民進黨當局「倚美謀獨」、「以武謀獨」注定失敗，必遭痛擊。

張晗還抨擊，賴清德當局為換取外部勢力對其謀「獨」的支持，重彈「民主對抗威權」老調，罔顧日本右翼勢力在窮兵黷武道路上越走越遠的危險，無原則媚日；無視台灣高科技產業被西方國家強行掏空的困境，無底線賣台。賴清德當局「倚外謀獨」必遭徹底粉碎。

