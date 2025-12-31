賴總統指中共「實力不夠」論述 陸國台辦：謀獨挑釁破壞和平

共軍東部戰區前兩日進行環台軍演「正義使命-2025」，大陸國台辦港澳局長、發言人張晗31日在記者會上多次強調，解放軍行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告。至於賴清德總統的「實力不夠」論述，她說，謀「獨」挑釁，破壞的是台海和平，損害的是台胞利益福祉，必將自食惡果。

張晗今天主持國台辦今年最後一場例行記者會，會上媒體多關心軍演議題，在國台辦近日已做出回應下，她繼續表示，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。

她說，賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何「台獨」分裂行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊。

張晗說，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流」。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

對於民進黨抨擊共軍軍演挑戰國際秩序，破壞安全穩定現狀，和賴總統日前表示，幾十年來大陸沒有越雷池一步，是因為其實力不夠，台灣的唯一選擇就是不斷提高難度等論述。張晗抨擊民進黨是「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」，賴清德當局一再勾連外部勢力「以武謀獨」，只會將台灣帶向絕境。

她說，賴清德當局謀「獨」挑釁，破壞的是台海和平，損害的是台胞利益福祉，必將自食惡果。

對大陸海警再次進入我金門「禁止水域」執法巡查，張晗說，「兩岸同屬一個中國」，台灣、澎湖、金門、馬祖都是中國的一部分，根本不存在所謂的「禁止水域」，她並指控民進黨無端抓扣，甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁船民，是造成過往船舶航行風險、嚴重威脅漁民生命財產安全的罪魁禍首。

記者會上，張晗在回應美國總統川普對軍演表示，不擔心台海周邊局勢，以及其他有關軍演議題時，均重申上述表態。

對於陸委會主委邱垂正說，目前兩岸交流的障礙仍在大陸，大陸仍在對台灣進行復合性施壓。張晗也回應說，相關說法罔顧事實，顛倒黑白，民進黨上台以來阻撓阻撓限制兩岸正常交流和人員往來，大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬效應」，升高兩岸對立。