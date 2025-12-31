行政院推修法規管公務員赴陸 國台辦批台獨專制、綠色恐怖

行政院日前通過「兩岸人民關係條例」修法草案，擬新增將公務員、立委、卸任未滿3年縣市長納入赴陸需要許可類別，擴大曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等。大陸國台辦港澳局長、發言人張晗31日表示，民進黨當局出於謀「獨」本性，處心積慮阻限兩岸交流、破壞兩岸關係，大搞「台獨專制」、「綠色恐怖」。

張晗說，事實已經並將繼續證明，要和平、要發展、要交流、要合作的民心所向壓制不住，兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了。

另，日前大陸在北京舉辦第7屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會，有我國軍陳廷寵等退將參加，退輔會表示此行是否違規將由權責單位去處理。

張晗對此說，2017年以來，兩岸有關團體已聯合舉辦7屆抗戰研討會，兩岸專家學者、退役將領和師生代表從多個方面深入研討抗戰歷史，形成豐碩研究成果，得到兩岸各界廣泛認可。

值得注意的是，她稱，抗日戰爭是「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」，中國人民取得近代以來反抗外敵入侵的第1次完全勝利。大陸將繼續支持兩岸各界人士特別是青年共同學習抗戰歷史、傳承抗戰精神。台灣有關方面歪曲抗戰史實、阻撓兩岸學術研討和交流合作、打壓參與兩岸交流交往島內（指台灣）人士的行徑不得人心，必將失敗。

今天上午的記者會上，張晗還回應了我政府要求陸配補繳「除籍證明」議題。她說，大陸對此堅決反對，強烈譴責。奉勸民進黨當局，立即停止政治操弄，收回打壓迫害兩岸婚姻家庭的黑手。

另對於2026年大陸影片在台灣上映配額的順序抽籤結果出爐，《哪吒之魔童鬧海》、《南京照相館》等無法上映，張晗說，遺憾的是，這些優秀電影作品在台灣遭民進黨當局的種種政治限制。

她表示，大陸一貫積極支持兩岸電影交流合作，早在2010年就已經取消台灣電影在大陸公映的數量限制。民進黨當局應盡快取消大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣民眾能即時觀看大陸優秀影片。