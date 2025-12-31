快訊

中職／兄弟釋出吳哲源等4名球員 簽回60人名單外的徐基麟

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院推修法規管公務員赴陸 國台辦批台獨專制、綠色恐怖

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於政院推動修改兩岸關係條例，擴大規管公務員等赴陸，大陸國台辦發言人張晗表示，兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了。記者陳政錄／攝影
對於政院推動修改兩岸關係條例，擴大規管公務員等赴陸，大陸國台辦發言人張晗表示，兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了。記者陳政錄／攝影

行政院日前通過「兩岸人民關係條例」修法草案，擬新增將公務員、立委、卸任未滿3年縣市長納入赴陸需要許可類別，擴大曾任指標性職務人員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動等。大陸國台辦港澳局長、發言人張晗31日表示，民進黨當局出於謀「獨」本性，處心積慮阻限兩岸交流、破壞兩岸關係，大搞「台獨專制」、「綠色恐怖」。

張晗說，事實已經並將繼續證明，要和平、要發展、要交流、要合作的民心所向壓制不住，兩岸交流合作的滾滾洪流阻擋不了。

另，日前大陸在北京舉辦第7屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會，有我國軍陳廷寵等退將參加，退輔會表示此行是否違規將由權責單位去處理。

張晗對此說，2017年以來，兩岸有關團體已聯合舉辦7屆抗戰研討會，兩岸專家學者、退役將領和師生代表從多個方面深入研討抗戰歷史，形成豐碩研究成果，得到兩岸各界廣泛認可。

值得注意的是，她稱，抗日戰爭是「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下」，中國人民取得近代以來反抗外敵入侵的第1次完全勝利。大陸將繼續支持兩岸各界人士特別是青年共同學習抗戰歷史、傳承抗戰精神。台灣有關方面歪曲抗戰史實、阻撓兩岸學術研討和交流合作、打壓參與兩岸交流交往島內（指台灣）人士的行徑不得人心，必將失敗。

今天上午的記者會上，張晗還回應了我政府要求陸配補繳「除籍證明」議題。她說，大陸對此堅決反對，強烈譴責。奉勸民進黨當局，立即停止政治操弄，收回打壓迫害兩岸婚姻家庭的黑手。

另對於2026年大陸影片在台灣上映配額的順序抽籤結果出爐，《哪吒之魔童鬧海》、《南京照相館》等無法上映，張晗說，遺憾的是，這些優秀電影作品在台灣遭民進黨當局的種種政治限制。

她表示，大陸一貫積極支持兩岸電影交流合作，早在2010年就已經取消台灣電影在大陸公映的數量限制。民進黨當局應盡快取消大陸電影在台公映的數量限制，讓更多台灣民眾能即時觀看大陸優秀影片。

抗日戰爭 抗戰 張晗

延伸閱讀

鄭麗文計畫明年上半年「先訪中再訪美」見習近平 陸國台辦再回應

陸汽車銷量躍全球第一 首度超越日本 低價促銷是主因

與台商座談 國台辦主任宋濤喊話反台獨和外來干涉

憂擦槍走火 台企聯會長李政宏：兩岸要交流不要對抗

相關新聞

李在明1月4日訪陸 時隔2月再會習近平

中國大陸外交部昨日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於明年一月四日至七日對大陸進行國是訪問。這是南韓總統時...

宏都拉斯總統當選人曾喊與台灣復交 國台辦喊話要他應「這麼做」

宏都拉斯總統大選官方結果日前出爐，由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，他曾表態要與台灣復交。對此，大陸...

賴總統指中共「實力不夠」論述 陸國台辦：謀獨挑釁破壞和平

共軍東部戰區前兩日進行環台軍演「正義使命-2025」，大陸國台辦港澳局長、發言人張晗31日在記者會上多次強調，解放軍行動...

雙城論壇後環台軍演是「兩手策略」？國台辦回應陸委會說法

雙城論壇結束後，共軍馬上宣布環台軍演「正義使命-2025」，陸委會認為這是中共當局精心設計的兩手策略，大陸國台辦發言人張...

行政院推修法規管公務員赴陸 國台辦批台獨專制、綠色恐怖

行政院日前通過「兩岸人民關係條例」修法草案，擬新增將公務員、立委、卸任未滿3年縣市長納入赴陸需要許可類別，擴大曾任指標性...

鄭麗文計畫明年上半年「先訪中再訪美」見習近平 陸國台辦再回應

國民黨主席鄭麗文日前受訪時，計畫明年上半年先訪中再訪美，也期望有「鄭習會」。大陸國台辦發言人張晗31日表示，大陸願在堅持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。