鄭麗文計畫明年上半年「先訪中再訪美」見習近平 陸國台辦再回應
國民黨主席鄭麗文日前受訪時，計畫明年上半年先訪中再訪美，也期望有「鄭習會」。大陸國台辦發言人張晗31日表示，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強各層級的交流交往。
張晗31日上午主持國台辦例行記者會，就鄭麗文的表態回應說，大陸願在堅持堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨加強各層級的交流交往，共同推動兩岸關係和平發展，反對台獨，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手共創民族復興。
至於鄭麗文近日與大學生交流時，再次強調「我是中國人」是自然而然的文化和歷史認同，不該被民進黨妖魔化。張晗表示，兩岸同屬一個中國。兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。這是歷史事實、文化認知、基因遺傳、法理現實，誰也否認不了。
張晗說，民進黨當局出於謀「獨」本性，處心積慮操弄「去中國化」，妄圖割裂兩岸歷史文化聯結，以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮。台灣各界對此抗議抨擊聲音不斷。民進黨當局的政治操弄注定枉費心機，不會得逞。
