「台青京津冀冰雪季」開幕 陸邀千名台灣年輕人赴陸交流

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
「2025台灣青年京津冀冰雪季活動」30日傍晚在北京八達嶺長城開幕。記者陳政錄／攝影
「2025台灣青年京津冀冰雪季活動」30日傍晚在北京八達嶺長城開幕。記者陳政錄／攝影

兩岸關係緊張之際，大陸持續推動對台青年交流，「2025台灣青年京津冀冰雪季活動」30日傍晚在北京八達嶺長城開幕，兩岸青年代表約500人參加，冰雪季期間，大陸預計邀1,000名台青赴陸交流。大陸國台辦副主任趙世通喊話，希望兩岸青年以活力與激情接過兩岸關係發展的接力棒，堅決反對台獨分裂和外部干涉。

2025台灣青年京津冀冰雪季活動以「雙奧之城 青春之約」，剛接任馬英九基金會執行長的王光慈赴陸與會，昨開幕式參與的有剛當選國民黨中央委員的連勝武擔任執行長的兩岸和平發展基金會團組，及來台灣學校、基層等領域青年團組，他們此行除進行冰雪體驗，還將在北京參加跨年系列活動，到北京歷史人文景區、科技園區、學校參訪交流。

北京已經入冬，昨夜八達嶺長城氣溫近零下10度左右，開幕式安排歌舞演出，大陸奧運冠軍楊倩、武大靖分享，京台青年互致信件展示，和無人機表演及長城燈光秀。大陸國台辦副主任趙世通致詞時表示，八達嶺冬意正濃，但恰恰證明兩岸兩岸青年交流雙向奔赴，熱情似火。

就此次冰雪季活動，趙世通說，中共總書記習近平十分關心兩岸青年交流交往，強調青年是民族的未來，也是兩岸的未來，中共中央台辦和北京、天津、河北等大陸各省市認真貫徹落實，持續推出惠及台胞台灣青年的政策措施，為推動兩岸青年交流合作搭建更多平台。

趙世通喊話，希望兩岸青年以活力與激情，接過兩岸關係發展的接力棒，把握歷史大勢，勇擔時代重任，攜手並肩，同心同行，堅決反對台獨分裂和外部干涉，堅守中華民族共同家園，共創中華民族美好未來。

馬英九基金會執行長王光慈表示，在兩岸關係相對不平靜的時刻，能與共推兩岸青年交流的好朋友共聚一堂，格外有意義。她表示，在馬英九先生領導下，基金會致力推動兩岸青年交流，獲得的正面回響也足見台灣的民心所向，就是要交流，要和平。2026年1月將組織新年首個台灣青年團再訪北京。

這是王光慈接任馬英九基金會執行長後首次赴陸，昨會後受訪時，就政府推動修改兩岸關係條例下，馬英九明年是否會再次訪陸回應說，「有機會當然還會再來」，且現在修正草案只是行政院版本，過去馬英九四次訪陸，參加祭祖、學校訪問等，也都未涉及受規範的項目。

兩岸和平發展基金會執行長、國民黨青年事務委員會召集人連勝武說，此行有學生是第一次到大陸，相信將成為他們理解兩岸、放眼世界的重要一課，這幾年兩岸情勢挑戰不少，但也更清楚地提醒我們，兩岸尤其青年的交流是絕對不能停止的，即使環境再冷，只要交流持續，情誼就能融冰。

本次冰雪季從2025年12月持續到2026年2月，期間，北京、天津、河北等大陸各地將組織相關交流，預計共邀約2,000名兩岸青年參加，其中台灣青年約1,000人。

大陸國台辦副主任趙世通表示，希望兩岸青年以活力與激情接過兩岸關係發展的接力棒，堅決反對台獨分裂和外部干涉。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦副主任趙世通表示，希望兩岸青年以活力與激情接過兩岸關係發展的接力棒，堅決反對台獨分裂和外部干涉。記者陳政錄／攝影
「2025台灣青年京津冀冰雪季活動」開幕式30日傍晚在八達嶺長城舉辦，右起為北京市台辦主任霍光峰、馬英九基金會執行長王光慈、北京市委常委馬駿、大陸國台辦副主任趙世通、兩岸和平發展基金會執行長連勝武等人出席。記者陳政錄／攝影
「2025台灣青年京津冀冰雪季活動」開幕式30日傍晚在八達嶺長城舉辦，右起為北京市台辦主任霍光峰、馬英九基金會執行長王光慈、北京市委常委馬駿、大陸國台辦副主任趙世通、兩岸和平發展基金會執行長連勝武等人出席。記者陳政錄／攝影
30日的開幕式現場有無人機表演及長城燈光秀等。記者陳政錄／攝影
30日的開幕式現場有無人機表演及長城燈光秀等。記者陳政錄／攝影

