聽新聞
0:00 / 0:00

王滬寧會見中國佛協領導層 要求「政治上靠得住」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國佛教協會第十一次全國代表會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見中國佛教協會領導班子成員。新華社
中國佛教協會第十一次全國代表會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見中國佛教協會領導班子成員。新華社

在河南少林寺前住持釋永信被查轟動一時後，中共全國政協主席王滬寧近日會見中國佛教協會領導層，除提及推進佛教中國化，還強調要落實全面從嚴治教，建設「政治上靠得住」的佛教人才隊伍。

新華社報導，中國佛教協會第十一次全國代表會議廿八至廿九日在北京舉行，王滬寧廿九日會見佛協領導層時表示，中國佛教協會要加強思想政治引領，引導佛教界人士和信教群眾樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，不斷增進對包括中華民族、中共的認同，鑄牢中華民族共同體意識。

王滬寧並要求，推進「佛教中國化」，促進教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面體現中國特色、適應時代要求。他還說，要建設「政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用」的佛教人才隊伍。

今年七月，釋永信被控涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，以及違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，遭多部門聯合調查，並遭註銷戒牒。有港媒稱，真正令釋永信踩到紅線的，是他在今年二月走進梵蒂岡，會見當時教宗方濟各。由於北京與梵蒂岡未建立正式外交關係，釋永信顯然超過了宗教互動的範圍。

佛教 釋永信 王滬寧

延伸閱讀

王滬寧見佛協代表：建設政治上靠得住佛教隊伍

2025中國10大新聞 川習會及香港宏福苑大火上榜

全球佛教聯合會館屏東潮州開光啟用 12國代表齊祝

館長為陸品牌代言拿「沈家人」擋箭 沈伯洋：我家人有跟王滬寧簽約？

相關新聞

台協會長座談會 宋濤：陸握兩岸關係主導權

中國大陸昨日在北京舉辦二○二五全國台協會長座談會，大陸國台辦主任宋濤出席向台商喊話，呼籲堅持一個中國原則和九二共識，反對...

陸汽車全球銷量超越日本躍第一 內銷占7成不健康

日經中文網報導，二○二五年，大陸車企的全球新車銷量將首次躍居第一，廿多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。這是大陸在二...

李在明1月4日訪陸 時隔2月再會習

中國大陸外交部昨日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於明年一月四日至七日對大陸進行國是訪問。這是南韓總統時...

颱風天也出現 陸海警今年現蹤釣魚台達356天

中日關係僵局持續，根據日方通報，昨日發現四艘中國大陸海警局船隻在主權爭議的釣魚台周邊海域持續航行，這使得今年中國大陸公務...

日本用衛星影像分析 共軍新航艦疑似核動力

日本讀賣新聞廿九日報導，對中國大陸正建造的第四艘航艦，日本智庫「國家基本問題研究所」在分析像船塢的衛星影像後，發現疑為圍...

王滬寧會見中國佛協領導層 要求「政治上靠得住」

在河南少林寺前住持釋永信被查轟動一時後，中共全國政協主席王滬寧近日會見中國佛教協會領導層，除提及推進佛教中國化，還強調要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。