台協會長座談會 宋濤：陸握兩岸關係主導權

中國大陸昨日在北京舉辦二○二五全國台協會長座談會，大陸國台辦主任宋濤出席向台商喊話，呼籲堅持一個中國原則和九二共識，反對「台獨」分裂和外來干涉。他還說，大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展，堅持不懈推進統一。

座談會安排大陸台企聯會長李政宏和各台協會長發言，近兩百名大陸台商出席。

會議聚焦經濟和兩岸融合發展，宋濤指出，中共四中全會日前召開，通過關於制定「十五五規畫」的建議，中央經濟工作會議部署了明年經濟工作等。

就過去一年兩岸關係，他提及中共總書記習近平在九三閱兵的談話，以及大陸全國人大常委會審議通過設立台灣光復紀念日。並稱，大陸牢牢把握兩岸關係的主導權主動權，堅定推動兩岸關係和平發展。

提到兩岸交流，宋濤說，台灣民眾赴大陸參訪交流更加便利，投資興業更有保障，融合發展更加強勁，也提及兩岸一家親，認為要和平、要發展、要交流、要合作的民意更加穩固。就經濟合作，他表示，大陸不斷完善惠及台胞台企的政策措施，幫助台企抵禦外部風險挑戰。大陸台資經濟發展穩中有進，兩岸產業鏈供應鏈合作的趨勢良好。並呼籲，台企聯和各地台協堅持一個中國原則和九二共識，反對「台獨」分裂和外來干涉。

李政宏指出，經濟要發展，應有穩定的局勢，台商都非常關心地緣政治因素的影響，應推動兩岸關係往更好的方向發展，而非對抗。台企聯榮譽會長丁鯤華說，最近台灣民眾逐漸感受到戰火就在身邊，憂心可能出現擦槍走火的情況。