日本用衛星影像分析 共軍新航艦疑似核動力

日本讀賣新聞廿九日報導，對中國大陸正建造的第四艘航艦，日本智庫「國家基本問題研究所」在分析像船塢的衛星影像後，發現疑為圍阻體的結構物，與美國核動力航艦的圍阻體大小及位置相仿，推測這可能是中國大陸的首艘核動力航艦。

從衛星影像分析，上述船塢在二月後放置角材，十一月出現疑似船體一部分的結構物和兩個容器般的物體，邊長分別為十四公尺及十六公尺。

該智庫研究員中川真紀分析，這些結構物和美國核動力航艦的圍阻體大小及位置相仿。全球除了美國，法國也擁有核動力航艦。通常核動力航艦會配備兩座反應爐，一旦其中一座在海上故障，也能靠另一座反應爐維持動力。

中川研判，若共軍第四艘航艦的工期與第三艘「福建艦」差不多，可能於二○三○年代初期開始服役。

由於中共軍方早已將核動力技術用在潛艦上，因此具相關技術。共軍現役三艘航艦均屬傳統動力，但為了於潛在的「台灣有事」時，反制欲接近或馳援台灣的美軍，因此共軍正打造遠洋航艦打擊群，且核動力航艦續航能力也比傳統動力的航艦更久。