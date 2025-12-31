颱風天也出現 陸海警今年現蹤釣魚台達356天

中日關係僵局持續，根據日方通報，昨日發現四艘中國大陸海警局船隻在主權爭議的釣魚台周邊海域持續航行，這使得今年中國大陸公務船在該區域累計航行天數達到三五六天，超過了去年的三五五天，也創下日本於二○一二年將釣魚台「國有化」以來的新高。

綜合共同社等日媒報導，日本海上保安廳的巡邏船昨日在釣魚台周邊「日本領海」外側的毗連區，發現四艘大陸海警局船隻正在航行。據日方統計，在釣魚台周邊海域發現大陸公務船的全年累計天數達到三五六天，超出去年的三五五天，創下二○一二年日方宣布將釣魚台「國有化」以來新高。

報導指出，大陸海警船近年來日益大型化，有時在颱風經過沖繩附近之際也繼續活動，使得釣魚台周邊航行成為常態。大陸海警船二○二五年在釣魚台毗連區的連續航行至十月才中斷，達到三三五天，大幅超出此前二一五天的最長紀錄。

報導稱，中方還多次侵犯「日本領海」。截至十二月廿九日，共發生廿七起侵入領海事件，較去年同期減少十二起。然而，入侵船隻在「日本領海」停留的總時長也創歷史新高。報導還提到，五月還有直升機從駛入「領海」的大陸海警船上起飛並侵犯「日本領空」；並指，中方似乎意在宣示主權。

日本第十一管區海上保安總部透露，截至十二月卅日，已連續四十六天在釣魚台周邊海域發現大陸公務船。日本第十一管區海上保安總部總部長坂本誠志郎說，釣魚台相關局勢日益嚴峻，無法進行預測的狀況持續。第十一管區將力爭領海警備萬無一失，繼續冷靜且毅然應對。