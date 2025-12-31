陸汽車全球銷量超越日本躍第一 內銷占7成不健康

日經中文網報導，二○二五年，大陸車企的全球新車銷量將首次躍居第一，廿多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。這是大陸在二○二三年成為全球第一汽車出口國後，再拿下全球汽車總銷售冠軍，進一步站穩汽車大國地位。但同時，各國也正加強設置關稅壁壘以保護本土企業，使貿易摩擦加劇。

日本經濟新聞根據二○二五年一至十一月各企業發布的資料和標普全球汽車（S&P Global Mobility）的數據進行統計，大陸汽車的全球銷量預計年增百分之十七，增至約二七○○萬輛，超越日本汽車的二五○○萬輛。日本車企的銷量與前一年持平。

過去全球汽車銷售由美國和日本相互競爭。在巔峰時期的二○一八年，日本銷量近三千萬輛，二○二二年日本車還領先大陸車八百萬輛，僅三年時間就被反超。

目前內銷占大陸車企銷量約七成，在政府補貼政策扶持下，大陸新能源汽車在乘用車中的占比目前接近六成。不過，大陸國內供應過剩情況加劇，包含最大車企比亞迪在內皆開始降價，價格競爭日趨激烈。

中國汽車工業協會統計顯示，新能源乘用車今年前十一月銷售以人民幣十萬多至十五萬元的價格區間（約台幣四十八萬元至六十七萬元）最多，占整體的百分之廿三。

大陸車企正透過出口尋找出路，將過剩的電動汽車銷往海外市場的情況增加；同時也有分析認為是「通縮出口」。

在日本車占據壓倒性優勢的東協，大陸車今年銷量大幅增長百分之四十九，增至約五十萬輛。在歐洲，大陸車銷量增長百分之七，至二三○萬輛。報導指出，儘管歐盟對大陸電動車加徵關稅，但加徵對象以外的插電式混合動力車（ＰＨＶ）出口比重正在迅速提高。

為了對抗價格競爭力較高的大陸車企，各國以關稅和新標準以保護本土企業的趨勢正在加強。歐盟除了對大陸電動車徵收最多百分之四十五的關稅，還放寬了小型電動車的技術標準，藉此促進歐洲車企在區域內生產。美國和加拿大也對大陸電動車徵收百分之百以上關稅。