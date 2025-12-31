李在明1月4日訪陸 時隔2月再會習

中國大陸外交部昨日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於明年一月四日至七日對大陸進行國是訪問。這是南韓總統時隔六年再度訪陸，也是李在明上任後首次。

這次「習李會」，距離李在明今年十一月在南韓慶州舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間與習近平會面，僅相隔約兩個月，顯示中韓關係正朝改善方向邁進。

李在明訪陸前夕，南韓貿易代表呂翰九昨日與大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在北京會晤，雙方商定加速推進「韓中自貿協定」第二階段談判。若談妥，雙邊開放市場將從工藝品、農副產品擴大至服務與投資領域。

在中日關係陷入僵局之際，李在明出訪北京，東北亞局勢受到關注。

日韓峰會 習李會後登場

日媒早前報導，李在明與日本首相高市早苗將於明年一月十三至十四日在日本奈良會晤，顯示李在明將在短時間內先後與中日領導人會面。

韓聯社報導，南韓總統府發言人姜由楨昨日表示，李在明將於一月四日至六日到訪北京，期間將與習近平舉行會談，並出席國宴、韓僑座談會等活動，六日至七日轉往上海訪問。兩國正就李在明與中方其他高層人士會晤事宜進行協調。

大陸外交部發言人林劍表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此訪為推動中韓戰略合作夥伴關係向前發展，發揮積極作用。

針對中韓關係，姜由楨表示，兩國領導人此次僅隔兩個月再會，進一步鞏固韓中戰略夥伴關係全面恢復，並就供應鏈、投資、數位經濟、跨國犯罪應對、環境等方面，切實惠及民生的合作方案交換意見。據報導，李在明此行將率領二百多名南韓企業家組成的經濟代表團同行，其中包含三星電子在內的四大集團掌門人。此行亦有望促成大陸「禁韓令」鬆綁。

李會晤習 料提朝鮮問題

李在明預計將提出朝鮮半島問題，報導指，若其以交流、關係正常化、無核化為核心的「ＥＮＤ倡議」獲中方支持，可能促使北韓重返談判桌。

李在明或成為二○二六年首位訪問大陸的外國元首。報導指，李在明奉行「以國家利益為中心的務實外交」政策來改善與大陸的關係，重點發展南韓與美國、日本之間的聯盟與合作，同時穩定管控韓中關係。