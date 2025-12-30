香港擴大禁菸區、排隊時不得吸菸 明年違規吸菸一律罰1萬2000元
香港明年元旦起擴大法定禁菸區，明定排隊時不得吸菸。而在法定禁菸區吸菸的定額罰款加倍提高至港幣3000元（約新台幣1萬2000元）。
香港政府網29日公布，「2025年控煙法例（修訂）條例」中針對吸菸罪行的其中三項修訂將於2026年元旦生效，包括擴大法定禁菸區、排隊時禁止吸菸，以及提高定額罰款金額至3000元。
香港衞生署提醒，此次法例修訂將擴大法定禁菸區至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口3公尺範圍內的公眾地方。
其次，排隊時禁止吸菸。禁止在指定登上交通工具地點輪候公共交通工具時、在指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留時，以及輪候進入指定處所或在指定處所內輪候時吸菸。
此外，吸菸罪行定額罰款金額則由1500元加倍提高至3000元。
香港政府強調，凡是在法定禁菸區吸菸，衞生署控煙酒督察會立刻開單處罰，不會事先警告。
香港政府並提醒，禁止在公眾地方持有另類煙用物質如電子煙油、煙彈、加熱煙支的法例規定將於明年4月30日生效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言