香港擴大禁菸區、排隊時不得吸菸 明年違規吸菸一律罰1萬2000元

香港明年元旦起擴大法定禁菸區，明定排隊時不得吸菸。而在法定禁菸區吸菸的定額罰款加倍提高至港幣3000元（約新台幣1萬2000元）。

香港政府網29日公布，「2025年控煙法例（修訂）條例」中針對吸菸罪行的其中三項修訂將於2026年元旦生效，包括擴大法定禁菸區、排隊時禁止吸菸，以及提高定額罰款金額至3000元。

香港衞生署提醒，此次法例修訂將擴大法定禁菸區至幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所及健康中心的專用出入口3公尺範圍內的公眾地方。

其次，排隊時禁止吸菸。禁止在指定登上交通工具地點輪候公共交通工具時、在指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留時，以及輪候進入指定處所或在指定處所內輪候時吸菸。

此外，吸菸罪行定額罰款金額則由1500元加倍提高至3000元。

香港政府強調，凡是在法定禁菸區吸菸，衞生署控煙酒督察會立刻開單處罰，不會事先警告。

香港政府並提醒，禁止在公眾地方持有另類煙用物質如電子煙油、煙彈、加熱煙支的法例規定將於明年4月30日生效。