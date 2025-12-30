王滬寧見佛協代表：建設政治上靠得住佛教隊伍

快訊

中央社／ 北京30日電
中國全國政協主席王滬寧28至29日在與中國佛教協會領導班子成員會見時表示，要建設政治上靠得住的佛教人才隊伍，要引導佛教界人士和信教群眾「聽黨話、跟黨走」。聯合報資料照，記者謝守真／攝影
中國全國政協主席王滬寧28至29日在與中國佛教協會領導班子成員會見時表示，要建設政治上靠得住的佛教人才隊伍，要引導佛教界人士和信教群眾「聽黨話、跟黨走」。

據中共黨媒人民日報報導，中國佛教協會第11次全國代表會議28日至29日在北京舉行。

王滬寧會見中國佛教協會領導班子成員。他表示，中國佛教協會要加強思想政治引領，引導佛教界人士和信教群眾踐行社會主義核心價值觀，樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

王滬寧又說，要推進佛教中國化，促進教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面體現中國特色、適應時代要求。要落實全面從嚴治教，加強法治宣傳教育，引導教職人員遵紀守法、持規守戒、正信正行。

王滬寧又說，要建設政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的佛教人才隊伍，培養精通經典教義、精通中華優秀傳統文化的雙通人才。

據報導，中國佛教協會第11次全國代表會議審議通過了中國佛教協會第10屆理事會工作報告、新修訂的中國佛教協會章程和一系列教規制度，選舉產生了中國佛教協會新一屆領導班子。

