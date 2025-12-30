王毅：任何企圖阻擋中國統一的倒行逆施都將失敗

大陸外交部長王毅30日表示，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。針對台獨勢力不斷挑釁以及美國大規模對台售武，「我們當然要堅決反對、有力反制」。王毅說，「今年是台灣光復80周年，實現祖國完全統一，是在依法維護國家的主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。」

根據大陸外交部網站消息，王毅星30日在2025年國際形勢與中國外交研討會上表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。

王毅表示，今年是台灣光復80周年，實現祖國完全統一，是在依法維護國家的主權和領土完整，是我們必須完成的歷史使命。我們看到，越來越多的國家和中國站在一起，不僅重申堅持一個中國原則、承認台灣是中國的領土，還明確反對一切台獨分裂行徑，支持中國統一大業。任何企圖阻擋這段歷史大勢的倒行逆施都必將以失敗而告終。

王毅說，一年來，我們堅持從自身與世界的整體和長遠利益出發看待和處理對美關係，在重大原則問題上立場堅定、態度鮮明，在涉及中國核心利益的問題上針鋒相對、寸步不讓，同時同美方接觸對話、尋求合作，推動美方理性客觀看待中國，通過協商對話解決雙方分歧。

他指出，大陸家主席習近平與美國總統川普四次通話、多次通信，在南韓釜山會晤期間就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入溝通，引領中美關係巨輪穿越急流險灘、保持正確航向。

王毅稱，一年來中美關係發展的實踐表明，能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美關係能否穩定發展、造福世界的關鍵所在。中美合則兩利、鬥則俱傷，居高臨下行不通，言行不一不可取。中美必須在平等、尊重、互惠基礎上尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道。