中共軍演封鎖台灣空域！金馬取消76架次 6000人受影響

中共解放軍東部戰區展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日在台灣周邊5個海域與空域進行實彈射擊。交通部民航局表示，截至中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越；國內線部分，金馬共取消76架次、另金門航線14架次延誤，影響人數近6000人。

針對軍演對於航班影響，民航局指出，國際線部分，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，本區所有國際離到場航班皆依規畫的替代航路飛航，但航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。

經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至今中午12時止，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線部分，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。

另航空公司考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6000人。

民航局表示，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。

馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局已請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

針對因應軍演的航管作為，民航局說，因可使用的空域受限，以及大部分使用非慣用的航路，導致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。

目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，實施流量管制；自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。