快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

中共軍演封鎖台灣空域！金馬取消76架次 6000人受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自中國大陸東部戰區）
解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自中國大陸東部戰區）

中共解放軍東部戰區展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日在台灣周邊5個海域與空域進行實彈射擊。交通部民航局表示，截至中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越；國內線部分，金馬共取消76架次、另金門航線14架次延誤，影響人數近6000人。

針對軍演對於航班影響，民航局指出，國際線部分，上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，本區所有國際離到場航班皆依規畫的替代航路飛航，但航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。

經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至今中午12時止，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線部分，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。

另航空公司考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6000人。

民航局表示，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。

馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局已請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

針對因應軍演的航管作為，民航局說，因可使用的空域受限，以及大部分使用非慣用的航路，導致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。

目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，實施流量管制；自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

航班 航線 馬祖

延伸閱讀

中共軍演 民航局：部分過境航班取消飛越

「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

解放軍環台軍演 台941航班、逾10萬人受影響

新聞透視／中國解放軍「無預警」軍演 縮短國際反應時間

相關新聞

中共軍演封鎖台灣空域！金馬取消76架次 6000人受影響

中共解放軍東部戰區展開「正義使命－2025」圍台軍演，今日在台灣周邊5個海域與空域進行實彈射擊。交通部民航局表示，截至中...

南韓總統李在明受邀請 1月4日訪問北京「將會習近平」

大陸外交部發言人宣布，應大陸國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於2026年1月4日至7日對中國進行國事訪問。

王毅：任何企圖阻擋中國統一的倒行逆施都將失敗

大陸外交部長王毅30日表示，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。針對台獨勢力不斷挑釁以及美國大規模對台售武，「...

馬興瑞久未露面 新疆政府常務副主席陳偉俊被免職

已官宣落馬的新疆維吾爾自治區政府常務副主席陳偉俊被免職，他的人大代表職務也被罷免。他的落馬被視為與原新疆自治區書記、中共...

中方發布「黃岩島報告」不點名暗批菲律賓擅闖

中菲近年在南海屢爆主權衝突，中國官方29日發布「黃岩島珊瑚礁生態調查報告」，內容以不點名方式暗批菲律賓，指「有關國家」近...

焚、殤、困、終、善…海內外港人選出2025代表字 映照集體傷痛

2025年行將落幕，回顧這一年，香港社會經歷接連不斷的重大衝擊。從大埔「宏福苑」奪走至少161條人命的世紀大火，到黎智英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。