憂擦槍走火 台企聯會長李政宏：兩岸要交流不要對抗
兩岸關係緊張之際，大陸國台辦30日在北京與台商舉辦座談會，由國台辦主任宋濤出席講話。會後大陸全國台企聯會長李政宏受訪坦言，「經濟要發展，一定是政治要穩定」！台商都非常關心地緣政治因素的影響，應推動兩岸關係往更好的方向發展，而非對抗；台企聯榮譽會長丁鯤華也擔憂，這幾天的演習，台灣民眾慢慢感受到戰火就在身邊，若民進黨一意孤行，可能有擦槍走火的情況發生。
「2025全國台協會長座談會」今在北京舉行，宋濤和大陸國台辦副主任潘賢掌等，與近兩百名大陸各地台商協會代表座談，會上和會後採訪時，台商多提及要結合自身產業優勢，結合大陸十五五規劃重點，著眼新能源、生物醫藥、低空經濟、AI、量子科技、腦機接口等新興產業實現轉型升級，抓入大陸消費市場和政策開放機遇，推動兩岸產業合作、融合發展等。
至於媒體關心，當前兩岸關係緊張要如何破冰，李政宏認為，應該要排除過多的意識形態，堅持和平才是兩岸共同的理念、和平發展才是兩岸人民的幸福，這樣就沒有什麼不能談、不能破冰的。
李政宏呼籲，民進黨不要再繼續操弄意識形態，因為明年面臨九合一選舉，民進黨可能繼續操縱抗中，甚至近期還計畫修改兩岸關係條例，管控公務人員赴陸等，這樣會讓兩岸交流越走越窄，希望能看清大勢，推動兩岸關係往更好的方向發展，而非對抗到擦槍走火。
他強調，「經濟要發展，一定是政治要穩定」，近期日本的台灣有事論，和美國最大規模對台軍售等，都破壞地緣政治穩定，這是台商非常擔憂的，兩岸經濟高度融合，應攜手賺全世界的錢，而不是互相對抗。
對共軍軍演影響台灣航班等，丁鯤華提到，過去兩岸有許多直飛航班，近年航點也減少，當前台灣政府的台獨傾向並不是一件好事，因此，最重要的是讓台灣大部分民眾了解兩岸真實現況，這也是台商未來可以做的。
展望未來，丁鯤華表示，所有的關係都是有坡峰坡底的，這幾天的演習，台灣民眾也在慢慢感受到戰火就在身邊，若民進黨一意孤行，可能有擦槍走火的情況發生，他認為在接下來的幾年，台灣人民有足夠的智慧可以解決問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言