憂擦槍走火 台企聯會長李政宏：兩岸要交流不要對抗

兩岸關係緊張之際，大陸國台辦30日在北京與台商舉辦座談會，由國台辦主任宋濤出席講話。會後大陸全國台企聯會長李政宏受訪坦言，「經濟要發展，一定是政治要穩定」！台商都非常關心地緣政治因素的影響，應推動兩岸關係往更好的方向發展，而非對抗；台企聯榮譽會長丁鯤華也擔憂，這幾天的演習，台灣民眾慢慢感受到戰火就在身邊，若民進黨一意孤行，可能有擦槍走火的情況發生。

「2025全國台協會長座談會」今在北京舉行，宋濤和大陸國台辦副主任潘賢掌等，與近兩百名大陸各地台商協會代表座談，會上和會後採訪時，台商多提及要結合自身產業優勢，結合大陸十五五規劃重點，著眼新能源、生物醫藥、低空經濟、AI、量子科技、腦機接口等新興產業實現轉型升級，抓入大陸消費市場和政策開放機遇，推動兩岸產業合作、融合發展等。

至於媒體關心，當前兩岸關係緊張要如何破冰，李政宏認為，應該要排除過多的意識形態，堅持和平才是兩岸共同的理念、和平發展才是兩岸人民的幸福，這樣就沒有什麼不能談、不能破冰的。

李政宏呼籲，民進黨不要再繼續操弄意識形態，因為明年面臨九合一選舉，民進黨可能繼續操縱抗中，甚至近期還計畫修改兩岸關係條例，管控公務人員赴陸等，這樣會讓兩岸交流越走越窄，希望能看清大勢，推動兩岸關係往更好的方向發展，而非對抗到擦槍走火。

他強調，「經濟要發展，一定是政治要穩定」，近期日本的台灣有事論，和美國最大規模對台軍售等，都破壞地緣政治穩定，這是台商非常擔憂的，兩岸經濟高度融合，應攜手賺全世界的錢，而不是互相對抗。

對共軍軍演影響台灣航班等，丁鯤華提到，過去兩岸有許多直飛航班，近年航點也減少，當前台灣政府的台獨傾向並不是一件好事，因此，最重要的是讓台灣大部分民眾了解兩岸真實現況，這也是台商未來可以做的。