共軍宣布 13時對台灣南部海域實施遠程聯合火力突擊

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自中國大陸東部戰區）
解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自中國大陸東部戰區）

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹於13時07分發布消息稱，12月30日13時00分，解放軍東部戰區陸軍部隊，協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域，實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊，取得了預期效果。

解放軍東部戰區今日8時發布通報，12月30日，東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。

隨後中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

央視新聞報導，30日上午，東部戰區海軍多艘驅護艦、導彈快艇，在多源情報信息支撐下，採取高速機動和隱蔽接敵方式占領有利陣位，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，「塑造全向圍島進逼之勢」，有效檢驗了聯合奪控制權能力。

報導稱，今日凌晨時分，東部戰區陸軍某部遠箱火分隊接令緊急出動，以小群多路形式快速向待機地域機動，完成戰鬥準備。

「多台遠程箱式火箭炮聽令發射，數十枚火箭彈呼嘯而出」，對台灣預定海域進行火力射擊，重點檢驗部隊火力封控、敏捷殺傷等作戰能力。

解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自央視）
解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自央視）
解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自央視）
解放軍宣布對台進行圍台軍演。(取材自央視）

解放軍 發言人 實彈

