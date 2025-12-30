習近平指示「三農工作」：持續鞏固拓展脫貧攻堅成果

大陸國家主席習近平指示2026年「三農」工作，指出要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。

據新華社報導，中央農村工作會議12月29日30日在北京召開。會前，中共中央政治局常委會會議就開好這次會議、做好「三農」工作提出明確要求。中共中央總書記、國家主席習近平對做好「三農」工作作出重要指示。

習近平指出，2026年是「十五五」開局之年，做好「三農」工作至關重要。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，錨定農業農村現代化，紮實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合發展。

他還提到，要毫不放鬆抓好糧食生產，促進良田良種良機良法集成增效，提升農業綜合生產能力和質量效益。要提高強農惠農富農政策效能，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平，促進農民穩定增收。「要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。」

中共中央農村工作會議傳達學習了習近平重要指示。會議指出：「習近平總書記的重要指示高屋建瓴、精闢深邃，具有很強的思想引領性和現實針對性，為做好三農工作進一步指明瞭方向，必須深入學習領會、堅決貫徹落實」。

會議也提到，要統籌建立常態化防止返貧致貧機制，健全常態化幫扶政策體系，接續支持欠發達地區發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。要千方百計促進農民穩定增收，健全種糧農民收益保障機制