快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

中共軍演圍台花蓮漁港飛彈戒備 漁會憂影響捕魚收入盼政府補貼

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
因應對岸軍演，海巡署派遣大型艦船及巡防艇在港區周邊警戒。圖／民眾提供
因應對岸軍演，海巡署派遣大型艦船及巡防艇在港區周邊警戒。圖／民眾提供

中共今天在台灣周邊五處海空域實施實彈射擊軍演，交通部航港局與漁業署緊急發布航安速報，花蓮漁港內可見雄三飛彈部署、海巡艦艇戒備。花蓮區漁會指出，軍演影響漁民是否出海作業與收入，盼政府正視衝擊並研議補貼措施。

中共宣布今天上午8時至下午6時，在台灣周邊海域進行軍事演習並實彈射擊，航港局隨即發公文，請相關單位轉知所屬或代理船舶，航經該水域時務必繞行避開演習區域，以確保航行安全。漁業署也要求漁業通訊電台持續廣播提醒，呼籲漁民注意作業安全，若發現中共軍艦應立即通報海巡單位。

因應軍演動態，花蓮漁港內出現雄三飛彈部署，海巡署也派遣2艘大型艦船及55噸巡防艇在港區周邊警戒，強化海上與港區安全維護。

花蓮區漁會理事長王登義表示，漁會接獲軍演訊息後，已第一時間透過各漁民群組發布通知，提醒漁民出海作業時務必提高警覺、注意自身安全。不過他也坦言，軍事演習對漁民生活影響巨大，漁民面臨是否出海捕魚的抉擇，作業期間也可能因演習範圍與安全顧慮，影響整體收入與生計。

王登義指出，漁民一向配合政府政策與避航措施，但軍演所造成的實質損失與心理壓力，政府應正視並研議合理補貼機制，協助漁民度過不確定風險，漁會也將持續與漁民保持聯繫，確保相關安全訊息即時傳達。

對於軍演，一名有60年捕魚經驗的老漁民表示，早已習慣對岸軍演，仍會照常出海作業，「要打就來打」，並認為港內已有國軍飛彈防護，心裡並不害怕；也有漁民直言不太擔心，該做的工作仍會繼續完成。

因應對岸軍演動態，花蓮漁港內出現雄三飛彈部署。圖／民眾提供
因應對岸軍演動態，花蓮漁港內出現雄三飛彈部署。圖／民眾提供
因應對岸軍演，海巡署派遣大型艦船及巡防艇在港區周邊警戒。圖／民眾提供
因應對岸軍演，海巡署派遣大型艦船及巡防艇在港區周邊警戒。圖／民眾提供

共軍 軍演

延伸閱讀

中共軍演封鎖台海周邊 金門漁會發公告籲勿越界、漁民照常出海

藍喊軍人加薪再談總預算 綠：只有僱傭兵看酬勞打仗

中共環台軍演 盧秀燕：強烈反對、嚴厲譴責

中共軍演前一日 130架次共機擾台 90架次越海峽中線

相關新聞

共軍宣布：9時對台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相...

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

環球時報報導，12月30日，中國海警繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。中國海警...

共軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

中共解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，...

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

正值共軍東部戰區昨展開環台「正義使命-2025」演習，並於今天在台灣周邊實彈演習之際，大陸國台辦主任宋濤今日在北京與近2...

共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對...

共軍發布今日演習海報 陸專家：砸向高雄和基隆外海

中共解放軍東部戰區30日上午發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。