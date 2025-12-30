2025中國10大新聞 川習會及香港宏福苑大火上榜

中央通訊社評選2025年中國大陸10大新聞，美國總統川普與中國國家主席習近平會面居榜首，香港大埔宏福苑惡火及中國公司DeepSeek發布低成本AI模型分列2、3名。

中央社評選2025年台灣、國際與中國大陸10大新聞，主題取材截至12月27日，其中，中國大陸10大新聞如下：

一、美中貿易戰一度升溫，中國宣布加強稀土出口管制措施，美國總統川普與中國國家主席習近平10月在韓國舉行會談，是川普重返白宮後首次與習近平會面，兩人上一次會面是2019年。此次會談達成多項共識，包括美方調低對中國的關稅、中國暫時延後最新的稀土出口管制措施一年、川普2026年4月會訪問中國等，但並未提及台灣。

二、正在進行外牆維修的香港大埔宏福苑11月26日爆發惡火，火勢沿著棚架和圍網急速向上竄升，迅速吞噬了整個社區，最後造成160人死亡，及一名消防員在火場中殉職，是繼2008年旺角嘉禾大廈大火後，香港移交以來第二宗五級火警。

三、中國人工智慧公司深度求索（DeepSeek）1月20日發布開源推理模型R1，標榜低成本也能訓練出強大AI模型，一度引發全球科技類股震盪，但因其資安與隱私疑慮引發多國限制、遭受惡意攻擊影響服務穩定，加上模型R2遲未發布，導致DeepSeek用戶大量流失，使用率急劇下降。

四、四中全會前，中共對軍中高層進行整頓，10月17日，中央軍委前副主席何衛東，及中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華等9人被開除黨籍和軍籍。中國國防部指他們嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，影響極其惡劣。何衛東是中國國家主席習近平2022年10月破格提拔為中共中央軍委副主席的將領。

五、中國9月3日擴大辦理閱兵活動，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩3人歷史性同框成為焦點。本次閱兵展示多款新武器，除可搭載10枚核彈頭的東風-5C（DF-5C）洲際彈道飛彈外，東風-61洲際彈道飛彈首度亮相，宣稱射程達2萬5千公里，能夠橫跨歐亞大陸。

六、中國男星于朦朧9月11日凌晨在北京墜樓身亡，官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，未公開細節。中國網路傳言四起，大量相關貼文遭官方刪除、禁評，但各種陰謀論仍持續發酵，包括死因是于朦朧不服演藝圈的潛規則、手握演藝圈黑幕證據的「紅色USB」；網路更出現聲稱是于朦朧死前被虐待倒掛在窗邊淒厲呼救的影片。

七、共軍4月1日發動為期2天的環台軍演，共軍東部戰區於台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目。另在台灣周邊展開聯合演訓，涉及陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力。

八、中共中央10月28日公布「十五五」規劃建議全文，指出要強化科技自立自強，增強國內大循環，穩定經濟以抵禦國際不確定性。針對兩岸關係，要推動兩岸關係和平發展，促進「祖國統一大業」，堅決打擊「台獨分裂勢力」，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

九、2024年1月被香港高等法院強制清算的「中國恆大」，於2025年8月25日被香港交易所除牌，16年的上市之路正式終結。中國恆大曾是中國規模最大的地產商，市值一度高達港幣3700億元（約合新台幣1兆4430億元），創辦人許家印更曾榮登中國首富寶座。

十、中國河南嵩山少林寺7月27日發布通報，該寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產，且嚴重違反佛教戒律，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」，接受多個部門聯合調查。中國佛教協會宣布註銷釋永信的戒牒；等於將他逐出佛門。