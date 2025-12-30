共軍軍演嘉義F-16V空軍四聯隊起降頻率增？ 空軍基地：未升高戰備層級

中共解放軍東部戰區今起展開代號「正義使命2025」聯合演習，公告台灣周邊海空域實彈射擊，要求船隻航空器不得進入，在兩岸對峙緊張時刻，空軍嘉義基地駐守首支換裝最先進美製F-16V戰機第四聯隊，基地周邊居民發現戰機起降頻率增加。水上鄉粗溪村長曾龍興表示，雖然空軍戰機飛行次數比平時多，但地方早習慣空軍加強訓練與戰備，並未因共軍軍演感到緊張、恐慌。

對於外界揣測是否提升戰備警戒，空軍基地回應，一切依照既定戰備任務執行，未升高戰備層級，也未召回休假官兵，行動均聽命空軍司令部指揮。針對共軍演習，國防部昨天召開記者會，譴責中共以軍事行動破壞區域和平穩定，強調此舉升高緊張局勢。國防部成立應變中心，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，派遣適切兵力因應，執行立即備戰操演，以實際行動守護自由民主，捍衛主權。

2022年美國眾議院議長佩洛西訪台，國防部曾下令三軍進入強化戰備整備指導期，當時航空迷觀察到嘉義基地F-16V掛實彈升空的次數明顯增加，戰機批次由平日2架次提升至6架次，掛載飛彈，台海空域一度瀰漫高度緊張氣氛。

第四聯隊戰史輝煌，曾換裝過9種不同機型。2021年11月18日，前總統蔡英文親赴嘉義基地，主持第四聯隊接裝升級後F-16VBLK-20型戰機典禮。面對中共戰機擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機升級F-16V，第四聯隊是首支完成接裝的聯隊，構改後的F-16V戰機擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16Ｖ戰力大躍進。