解放軍報：遠箱火打擊分隊、火箭軍部隊已進入作戰地域

中共解放軍東部戰區今日8時至18時將在公告的海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。《解放軍報》今日頭版報導，東部戰區陸軍多個遠箱火（箱式遠程火箭炮）打擊分隊、火箭軍多支部隊昨日已依令進入預定作戰地域。

報導稱，今天的演練，在東部戰區聯合作戰體系支撐下，戰區部隊將實施海空戰備警巡、奪取綜合制權、聯合精打擊要，進一步檢驗快速機動、立體布勢、體系封控能力。

根據《解放軍報》報導，共軍昨日演習已經展開實彈射擊。報導稱，29日上午9時30分許，東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，抵達目標海域後迅速開展多輪主、副炮實彈射擊。隨後，各編隊還連貫展開防空反導、對海實彈射擊、聯合反潛、聯合海上突擊等演練，成功檢驗「奪取海空制權、要港要域封控、聯合精打擊要」能力。

周一在台灣東南海域，共軍兩棲攻擊艦海南艦編隊協同轟炸機編隊、反艦常導作戰力量開展艦機協同、對海打擊、遠程奔襲、綜合保障等科目演練，檢驗內線外線一體聯動、兵力火力盡遠制敵能力。

解放軍報重要署名評論專欄《鈞聲》30日也發表題為「正義必勝 使命必達」的文章指出，共軍東部戰區12月29日組織「正義使命-2025」演習，是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

文章稱，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，是台海局勢緊張動盪的根源所在；台海局勢的不斷惡化，美方亦負有不可推卸的責任。「對於冥頑不靈的『台獨』分子和別有用心的外部干涉勢力，就要用他們看得懂、感到怕的方式予以警醒和懲戒」。

《鈞聲》強調，兩岸實力對比早已發生根本性變化，大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，解放軍「全時待戰、隨時能戰、戰之必勝」；「人民軍隊打『獨』促統不會停歇，『台獨』挑釁一次我們就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一」。