陸方：兩岸 ECFA 續實施

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸國務院關稅稅則委員會昨（29）日發布「2026年關稅調整方案」，其中提到「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」繼續按規定實施。

ECFA早收清單自2011年起實施，分為「貨品貿易」與「服務貿易」兩大類。其中，台灣出口大陸在貨品貿易共有539項，包括石化、運輸工具、機械、紡織及18項農產品等；服務貿易九項（含銀行、保險、證券等服務業），已逐漸降至零關稅。

陸方自2024年起分批中止了部分對台關稅減讓，導致目前實際享有優惠項目減少，扣除遭中止項目後，目前仍有約359項台灣出口產品繼續按ECFA規定實施協定稅率。

陸方表示，為持續深化經貿合作，促進區域融合發展，2026年根據與34個交易夥伴簽署的24項自由貿易協定和優惠貿易安排，繼續對原產於上述交易夥伴的部分進口貨物實施協定稅率。

其中一方面根據有關協定內容實施進一步降稅，包括與紐西蘭、秘魯、瑞士、南韓、澳洲、巴基斯坦、模里西斯、柬埔寨、尼加拉瓜、厄瓜多、塞爾維亞、馬爾地夫的自由貿易協定和「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）進一步降稅。

另一方面，對已完成降稅的有關進口貨物繼續實施相應協定稅率。

包括大陸與東協、智利、新加坡、喬治亞、冰島、哥斯大黎加的自由貿易協定，大陸與洪都拉斯自由貿易協定早期收穫安排，大陸與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係安排（CEPA），以及ECFA等繼續按規定實施。

儘管共軍昨日宣布對台展開軍事演習，但在經貿協議上未有更動舉措，ECFA仍依規定實施。

