大陸「黃岩島生態報告」 暗批菲律賓擅闖

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
北京廿九日發布黃岩島珊瑚礁生態調查報告，暗批菲律賓非法捕撈，威脅黃岩島生態系統。圖為黃岩島海域珊瑚礁。新華社
北京廿九日發布黃岩島珊瑚礁生態調查報告，暗批菲律賓非法捕撈，威脅黃岩島生態系統。圖為黃岩島海域珊瑚礁。新華社

中菲近年在南海屢爆主權衝突，大陸官方昨日發布「黃岩島珊瑚礁生態調查報告」，內容以不點名方式暗批菲律賓，指「有關國家」近年來非法捕撈和頻繁侵闖活動，對黃岩島生態系統健康造成很大威脅。

中國大陸、菲律賓與台灣皆對黃岩島（我稱民主礁）提出主權聲索。大陸去年十一月公布黃岩島領海基線，大陸國務院今年九月再批准新建「國家級自然保護區」，持續強化在該爭議地區的主權行使。不過，菲方持續有漁船在該海域作業，亦會派政府船隻執行補給任務，兩國因此摩擦不斷。

據央視報導，上述報告由大陸自然資源部下屬南海生態中心、南海發展研究院、南海調查中心等單位共同編製，指基於船舶走航、潛水調查、衛星航空遙感、原位觀測等方式，結合歷史數據分析，對黃岩島珊瑚礁生態系統狀況進行了調查評估。

報導指出，報告顯示，黃岩島珊瑚礁生態系狀況整體良好，是眾多珍稀瀕危野生動物繁衍棲息的重要場所。

報告表示，據資料顯示，廿世紀六○至七○年代「有關國家」在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，對黃岩島珊瑚礁造成了破壞。報導接著引述大陸自然資源部南海生態中心人員指稱，「同時，近年來『有關國家』非法捕撈和頻繁侵闖活動，對黃岩島生態系統健康造成了很大威脅」。

報告並稱，在大陸「黃岩島國家級自然保護區」設立後，通過實施嚴格的保護管理和必要的生態修復，將有助於維持和提升黃岩島珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性、持續性。菲方當時對大陸設立自然保護區提出抗議，指其行為不正當且違法，侵犯菲方權利和利益。

