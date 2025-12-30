聽新聞
0:00 / 0:00

大陸國務院：明年ECFA續按規定實施

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸國務院關稅稅則委員會廿九日發布「二○二六年關稅調整方案」，其中提到，海峽兩岸經濟合作協議（ECFA）明年將繼續按規定實施。中新社
中國大陸國務院關稅稅則委員會廿九日發布「二○二六年關稅調整方案」，其中提到，海峽兩岸經濟合作協議（ECFA）明年將繼續按規定實施。中新社

儘管兩岸關係緊繃，但據中國大陸國務院關稅稅則委員會昨日發布「二○二六年關稅調整方案」，其中提到，海峽兩岸經濟合作協議（ECFA）明年將繼續按規定實施。

ECFA早收清單自二○一一年起實施，分為「貨品貿易」與「服務貿易」兩大類。其中，台灣出口大陸在貨品貿易共有五三九項，包括石化、運輸工具、機械、紡織及十八項農產品等；服務貿易九項，含銀行、保險、證券等服務業，已逐漸降至零關稅。不過，陸方自二○二三年十二月起，分批中止部分對台關稅減讓，目前實際享有優惠的項目減少，扣除遭中止的項目後，目前仍有三五九項台灣出口產品繼續按ECFA規定實施協定稅率。

針對二○二六年關稅調整方案，陸方指出，為持續深化經貿合作，促進區域融合發展，二○二六年根據與卅四個交易夥伴簽署的廿四項自由貿易協定和優惠貿易安排，繼續對原產於上述交易夥伴的部分進口貨物實施協定稅率。

其中，一方面根據有關協定內容進一步降稅，包括與紐西蘭、秘魯、瑞士、南韓、澳洲、巴基斯坦、模里西斯、柬埔寨、尼加拉瓜、厄瓜多、塞爾維亞、馬爾地夫的自由貿易協定和「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）進一步降稅。

另方面對已完成降稅的有關進口貨物，繼續實施相應協定稅率。包括中國大陸與東協、智利、新加坡、喬治亞、冰島、哥斯大黎加的自由貿易協定，中國大陸與宏都拉斯自由貿易協定早期收穫安排，中國大陸與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA），海峽兩岸經濟合作協議，亞太貿易協定，繼續按規定實施。

據發布，二○二六年中國大陸對九三五項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，目的為增強大陸國內、國際兩個市場兩種資源的聯動效應，擴大優質商品供給。同時，大陸將繼續給予四十三個與陸建交的最不發達國家百分之百稅目產品零關稅待遇，實施特惠稅率。其中，關稅配額商品僅將配額內關稅稅率降為零，配額外關稅稅率不變。

國務院 關稅 ECFA 經貿 降稅

延伸閱讀

營業額受創逾10%製造業可享6個月最低工資補貼 移工納入補助

中國低價商品轉向歐洲、東南亞 多國仿川普祭關稅

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

美延後對陸進口半導體產品加徵關稅 法人持續看好台積電後市

相關新聞

大陸「黃岩島生態報告」 暗批菲律賓擅闖

中菲近年在南海屢爆主權衝突，大陸官方昨日發布「黃岩島珊瑚礁生態調查報告」，內容以不點名方式暗批菲律賓，指「有關國家」近年...

失聯陸配未繳除籍證明 陸委會：不會直接註銷台灣身分

媒體報導，至今仍有近千名陸配尚未補繳除籍證明，隨期限將至恐成政治人球。陸委會昨日發布新聞稿澄清，表示只有二七八位陸配因失...

大陸國務院：明年ECFA續按規定實施

儘管兩岸關係緊繃，但據中國大陸國務院關稅稅則委員會昨日發布「二○二六年關稅調整方案」，其中提到，海峽兩岸經濟合作協議（Ｅ...

首度被證實因涉嫌嚴重違反法紀！中共軍界繼續整肅：再有3名將軍落馬

中國全國人大常委會27日發布公報稱，8名全國人大代表遭到罷免，其中包含多名中國高級軍官將領。中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊...

以色列承認索馬利蘭獨立 中國大陸稱「堅決反對」

以色列正式承認位於非洲東北部、與台灣相互承認主權地位的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並建立外...

大陸發布黃岩島珊瑚礁調查報告 痛批菲律賓破壞生態

大陸29日發布《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》。報告不指名的抨擊菲律賓稱，20世紀60年代至70年代，「有關國家」在黃岩島海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。