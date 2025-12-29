首度被證實因涉嫌嚴重違反法紀！中共軍界繼續整肅：再有3名將軍落馬

中國全國人大常委會27日發布公報稱，8名全國人大代表遭到罷免，其中包含多名中國高級軍官將領。中央軍委政法委書記王仁華上將、武警部隊政委張紅兵上將、中央軍委訓練管理部部長王鵬中將，在多次未出席公開場合後，首度被證實因涉嫌嚴重違反法紀而落馬。

公報內容顯示，前中央軍委副主席何衛東、前中央軍委政治工作部常務副主任何宏軍，都在罷免之列。

此前，中國國防部10月17日就以涉嫌嚴重職務犯罪、「數額特別巨大」為由，將何衛東、何宏軍等9名將領開除黨籍，中央軍委也已處以開除軍籍。

據中國媒體的統計，截至到今年12月24日共計63名副部級以上干部落馬，打破去年的58人紀錄，其中包含8名正部級以上官員。

習近平12月25日召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作匯報，並研究部署2026年黨風廉政建設及反腐敗工作，會議內容強調，明年將以「更高標准推進」整肅貪腐、「全面從嚴治黨」。

