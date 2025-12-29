大陸發布黃岩島珊瑚礁調查報告 痛批菲律賓破壞生態

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院今年9月10日宣布新建「黃岩島國家級自然保護區」，圖為黃岩島海域珊瑚礁資料照片。（新華社）
大陸29日發布《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》。報告不指名的抨擊菲律賓稱，20世紀60年代至70年代，「有關國家」在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，對黃岩島珊瑚礁造成了破壞。

報告基於船舶走航、潛水調查、衛星航空遙感、原位觀測等方式，結合歷史資料分析，對黃岩島珊瑚礁生態狀況進行調查評估。

報告指出：

一、黃岩島珊瑚礁生態系狀況整體良好，分布有造礁石珊瑚13科36屬135種，覆蓋率較高但區域差異明顯，珊瑚礁魚類及大型底棲無脊椎動物種類豐富；潟湖北部分佈有連片繁茂海草，面積約1.85平方千米。

二、「黃岩島國家級自然保護區」範圍內造礁石珊瑚平均覆蓋率高達38.8%，是眾多珍稀瀕危野生動物繁衍棲息的重要場所，分布有綠海龜、玳瑁、番紅硨磲、長硨磲、法螺、虎斑寶貝等大陸國家一級、二級保護動物共生94種。

報告表明，據資料顯示，20世紀60年代至70年代「有關國家」在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，對黃岩島珊瑚礁造成了破壞。同時，近年來相關國家非法捕撈和頻繁侵闖活動對黃岩島生態系統健康造成了巨大威脅。

報告指出，全球氣候變遷導致的海表溫度異常升高、熱帶氣旋襲擊等也都對黃岩島珊瑚礁生態系統健康造成了一定的脅迫性影響，此外黃岩島珊瑚礁生態系統還面臨因長棘海星爆發而進一步受損的風險。

報告認為，中國「黃岩島國家級自然保護區」設立後，透過實施嚴格的保護管理和必要的生態修復，將有助於維持和提升黃岩島珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性、持續性。

