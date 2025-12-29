卓榮泰談中共正義使命軍演 「認為中國還有善意的任何幻想終將破滅」

共軍解放軍東部戰區今日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。卓榮泰今天參加文化幣啟用典禮，會前接受聯訪談到中共軍演問題時，表示對岸刻意挑在國民黨立委集體出訪、台北上海雙城論壇舉行之際，刻意舉行這種惡意的威脅，足以證明中國「正無所不用其極地再用各種手段分化我們、造成社會的對立，國人必須冷靜。」

卓榮泰表示，這樣的行為在我們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為都只自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅。希望國人真正體會「唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平」，一次把中央政府總預算以及國防特別預算嚴審地通過，國家才有實力、社會才會團結。

卓榮泰指出，中華民國政府嚴厲的要求，中共當局應該停止所有的演習。如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。其實，凡在我中華民國臺灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的威脅，否則中國必將成為國際公敵。