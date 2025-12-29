快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰談中共正義使命軍演 「認為中國還有善意的任何幻想終將破滅」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天參加文化幣啟用典禮，和皇阿瑪IP打招呼。記者陳宛茜／攝影
行政院長卓榮泰今天參加文化幣啟用典禮，和皇阿瑪IP打招呼。記者陳宛茜／攝影

共軍解放軍東部戰區今日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演卓榮泰今天參加文化幣啟用典禮，會前接受聯訪談到中共軍演問題時，表示對岸刻意挑在國民黨立委集體出訪、台北上海雙城論壇舉行之際，刻意舉行這種惡意的威脅，足以證明中國「正無所不用其極地再用各種手段分化我們、造成社會的對立，國人必須冷靜。」

卓榮泰表示，這樣的行為在我們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為都只自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅。希望國人真正體會「唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平」，一次把中央政府總預算以及國防特別預算嚴審地通過，國家才有實力、社會才會團結。

卓榮泰指出，中華民國政府嚴厲的要求，中共當局應該停止所有的演習。如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。其實，凡在我中華民國臺灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰 共軍 軍演

延伸閱讀

陸圍台軍演 卓揆指示海委會、交通部萬全準備

卓揆譴責中共軍演 下令嚴密監控確保漁民作業及航運安全

中選會7新任委員被提名人今送立法院審議 主委游盈隆等4人無黨籍

承諾共同補助13億建冷鏈設備 卓榮泰、李四川赴北市魚果市場視察

相關新聞

大陸發布黃岩島珊瑚礁調查報告 痛批菲律賓破壞生態

大陸29日發布《黃岩島珊瑚礁生態調查報告》。報告不指名的抨擊菲律賓稱，20世紀60年代至70年代，「有關國家」在黃岩島海...

卓榮泰談中共正義使命軍演 「認為中國還有善意的任何幻想終將破滅」

共軍解放軍東部戰區今日突襲式宣布將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。卓榮泰今天參加文化幣啟用典禮，會前接...

殲36第3架原型機試飛 1個傳統裝置消失 「研發超預期」

中國第六代戰鬥機傳出新進展。據近日網傳成都飛機工業集團六代機新原型機短視頻，第六代戰機殲36（型號未獲官方確認）第三架原...

殲36原型機亮相滿周年 實現「雙機」編隊飛行

美國「國家安全雜誌」報導，網上流傳兩架殲36原型機12月26日在成都上空完成雙機編隊飛行影像，姿態穩定、協同流暢，標誌著...

中網民熱議美「斬殺線」 美媒坐不住了 間接承認困境

「斬殺線」一詞近日在中文互聯網上迅速破圈，這原本是形容遊戲玩家生命值過低可能會被一擊終結的遊戲用語，被拿來形容現實中許多...

人民日報：「讓美國再次偉大」 與中國發展可並行

美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）口號，被中國官媒用來向美國喊話維繫美中關係。人民日報年底回溯並展望中美關係，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。