陸配補繳除籍證明 陸委會：找到人前不會註銷台身分

有媒體報導指，至今仍有近千名陸配尚未補繳除籍證明，隨期限將至恐成政治人球。陸委會29日發布新聞稿澄清，表示只有278位陸配因失聯以致尚未完成補繳喪失大陸戶籍證明，「政府沒有找到人，不會註銷當事人台灣身分」。

有媒體報導，賴政府今年4月清查1.2萬名陸配及二代身分，要求補繳喪失大陸戶籍的除籍證明，儘管陸委會將期限延至12月底，但仍有近千陸配尚未補繳，明年元旦起恐被除去台灣戶籍，淪為「人球」。對此，陸委會29日發布新聞稿進行澄清。

陸委會指出，統計至今年12月26日止，在通知補繳的1萬2,146人中，僅278位陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

陸委會點名該媒體的報導及統計數字明顯錯誤，且報導前並未向陸委會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會指出，本會除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

陸委會曾提出，若有赴陸恐有人身安全疑慮、年幼來台、重大傷病、10年未赴陸、年滿70歲高齡者、低收入戶等情形，可以用具結方式替代喪失原籍證明。若因服兵役、家庭遭遇重大變故、照顧重大傷病親屬、懷孕等情形，也可以申請延後繳付。