聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會29日表示，有278位陸配因失聯以致尚未完成補繳喪失大陸戶籍證明，「政府沒有找到人，不會註銷當事人台灣身分」。（聯合報系資料照片）
有媒體報導指，至今仍有近千名陸配尚未補繳除籍證明，隨期限將至恐成政治人球。陸委會29日發布新聞稿澄清，表示只有278位陸配因失聯以致尚未完成補繳喪失大陸戶籍證明，「政府沒有找到人，不會註銷當事人台灣身分」。

有媒體報導，賴政府今年4月清查1.2萬名陸配及二代身分，要求補繳喪失大陸戶籍的除籍證明，儘管陸委會將期限延至12月底，但仍有近千陸配尚未補繳，明年元旦起恐被除去台灣戶籍，淪為「人球」。對此，陸委會29日發布新聞稿進行澄清。

陸委會指出，統計至今年12月26日止，在通知補繳的1萬2,146人中，僅278位陸配因失聯以致尚未繳交註銷大陸戶籍證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

陸委會點名該媒體的報導及統計數字明顯錯誤，且報導前並未向陸委會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會指出，本會除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

陸委會曾提出，若有赴陸恐有人身安全疑慮、年幼來台、重大傷病、10年未赴陸、年滿70歲高齡者、低收入戶等情形，可以用具結方式替代喪失原籍證明。若因服兵役、家庭遭遇重大變故、照顧重大傷病親屬、懷孕等情形，也可以申請延後繳付。

陸委會 陸配

相關新聞

陸配補繳除籍證明 陸委會：找到人前不會註銷台身分

有媒體報導指，至今仍有近千名陸配尚未補繳除籍證明，隨期限將至恐成政治人球。陸委會29日發布新聞稿澄清，表示只有278位陸...

新聞幕後／不只盼共機共艦不擾台 蔣萬安也當面向龔正提小紅書

史上最「閃」又最波折一次雙城論壇落幕，蔣萬安以「台灣海峽」串起1949年兩岸悲歡離合，又提及「民國8年的五四運動」，凸顯...

陸明年首重擴內需 續推消費補貼

大陸全國財政工作會議廿七至廿八日在北京召開，會議指明年將繼續實施更積極的財政政策，擴大財政支出，六大工作任務首重「擴內需...

雙城論壇北市府與台商座談會 上海台商提投資與交流需求

2025年雙城論壇期間，台北市政府28日下午與上海台商舉行座談會。由於1219事件將行程減為半天，蔣萬安僅出席28日上午...

赴港僅一年 港媒：主管金融、中聯辦副主任祁斌傳調任全國政協

港媒消息稱，去年11月才赴港履新的中聯辦副主任祁斌，已調回北京全國政協經濟委員會任職。但目前還未有官方聲明證實。

突發事件考驗雙城論壇 學者：兩市官員快速調整展默契

台北市長蔣萬安28日赴上海出席2025雙城論壇主論壇，但行程受「1219事件」影響，而主論壇前一日深夜，宜蘭外海又發生規...

