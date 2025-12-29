陸學者：共軍此次演習離台灣本島更近 圍島鎖鏈更緊

大陸軍事專家分析，中共解放軍星期一（12月29日）公布的演習區域圖顯示，相比2022年針對時任美國眾議院議長斐洛西訪台組織的圍島演習，這次設置的演習區域離台灣本島更近，圍島鎖鏈也更緊，「越來越近，越來越緊」，體現出全方位、無死角、封打一體的新特點。

據中共解放軍東部戰區微信公眾號29日7時30分發布的消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍表示，東部戰區星期一開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣本島的北部、西南、東南、以東，組織「正義使命-2025」 演習。

中共解放軍東部戰區也發布聯合演訓區公告及示意圖，宣布將於星期二早上8時至傍晚6時，在台灣周邊海域和空域，「進行重要軍事演習，並組織實彈射擊」。

另據中國解放軍新聞傳播中心客戶端《中國軍號》發布的影片，大陸國防大學教授孟祥青分析，台灣地域面積狹小，多山川河流和丘陵地帶，南北長、東西窄，基本沒有防禦縱深，經不起持久作戰。

孟祥青指出，台灣本島也嚴重缺乏戰略資源，海上運輸線、能源線、補給線對台灣本島而言無異於生死線。這次五個演習區域的設置基本都在台灣的生死線上，比如兩個位台灣本島以北，緊貼著基隆港的外海，等於封控了這樣一個重要港口。

另外兩個區域則位於台灣本島以南，緊貼著高雄左營海軍港，等於切斷台灣本島最大的海上航線，對台軍非常重要的軍事基地形成了關門打狗之勢。還有一個區域位於台灣本島以東，直指台灣本島東部主要的外緣通道，展示了拒止外部勢力干涉的能力。