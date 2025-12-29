共軍宣布「正義使命-2025」對台演習 國軍出動反艦飛彈車因應
2025只剩倒數三天，中共解放軍東部戰區今天上午宣布共軍將展開「正義使命-2025」演習」，東部戰區隨後再公告，明天起將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第四度大規模對台軍演，針對這次軍演國軍也展開各項因應措施，除了加強戰備外，今天上午海鋒大隊雄風飛彈車隊也被目擊從營區駛出，準備前往相對應陣地進行反制，防止共軍有進一步蠢動。
根據解放軍東部戰區的公告包括將組織軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。針對共軍演習，國軍海鋒大隊雄風飛彈車隊裝載包括雄二及雄三反艦飛彈車輛以及通訊指揮車上午從營區駛出，預計將前往相關位置進行應對。
